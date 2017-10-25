Kém tuổi Khánh Thi lại không có nhiều tiền, Phan Hiển cao tay nói đúng 1 câu khiến bà xã phải ‘câm nín’

Giải trí 25/10/2017 13:50

Khánh Thi sốc khi đọc status của chồng và ấm ức vì từ nay sẽ hết dám vòi vĩnh Phan Hiển tiền bạc để mua sắm cho bản thân.

Kém tuổi Khánh Thi khá nhiều nhưng Phan Hiển luôn chứng tỏ mình là người đàn ông "soái ca", luôn sẵn sàng dang rộng bờ vai vững chắc để chở che cho người phụ nữ của đời mình.

Kể từ sau khi có thêm ku Bi, Phan Hiển lại càng yêu thương và trân trọng bà xã nhiều hơn. Dù đã bên nhau nhiều năm liền nhưng ông bố trẻ vẫn luôn dành cho "Nữ hoàng dancesport" những lời yêu thương có cánh cùng những cử chỉ quan tâm hết sức ngọt ngào. 

Mới đây, Phan Hiển lại tiếp tục gây sốt khi chia sẻ bức ảnh cả gia đình nắm tay nhau hạnh phúc cùng dòng chú thích đậm chất ngôn tình. 

"Anh không có nhiều tiền như những người khác. Nhưng anh có những cái mà có tiền cũng khó mà mua được" - Phan Hiển viết.

Kém tuổi Khánh Thi lại không có nhiều tiền, Phan Hiển cao tay nói đúng 1 câu khiến bà xã phải ‘câm nín’ - Ảnh 1
Phan Hiển chia sẻ bức ảnh cả gia đình hạnh phúc và nhắn gửi lời yêu thương "ngọt như mía lùi" đến bà xã - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Khánh Thi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng này khiến nhiều chị em không ngừng ganh tị trước độ dễ thương của cặp vợ chồng "đũa lệch".

Trước lời nhắn gửi đầy yêu thương của ông xã, "Nữ hoàng dancesport" hài hước đùa rằng: "Ông xã tui nói vậy là tui hết đòi hỏi luôn, cao tay gớm!" 

Kém tuổi Khánh Thi lại không có nhiều tiền, Phan Hiển cao tay nói đúng 1 câu khiến bà xã phải ‘câm nín’ - Ảnh 2
Khánh Thi chia sẻ lại bài viết của Phan Hiển cùng câu nói bông đùa rất dễ thương - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Khánh Thi Phan Hiển Nữ hoàng Dancesport

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