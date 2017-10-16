Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng, nhìn xuống phía dưới lại kinh hoàng thế này đây

Giải trí 16/10/2017 15:09

Có lẽ Khánh Thi đã quá chú ý đến vòng 1 khi chụp ảnh với ông xã Phan Hiển nên mới lộ bộ phận nhạy cảm phía bên dưới như thế này khiến dân mạng cảm thấy sốc khi nhìn vào.

Chuyện tình cảm của Khánh Thi và ông xã kém tuổi Phan Hiển đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Cuối cùng, cặp đôi cũng dần chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng khi họ đang sống vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng
Sau ồn ào chênh lệch tuổi tác, cuối cùng Khánh Thi và Phan Hiển cũng có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Dù kém Khánh Thi đến 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn quan tâm chiều chuộng vợ. Anh luôn chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông trưởng thành và là chỗ dựa vững chắc cho “Nữ hoàng dancesport”.

Dù hơn chồng khá nhiều tuổi nhưng Khánh Thi vẫn rất trẻ trung, mỗi khi diện đầm bó sát khoe vóc dáng bốc lửa thì ai cũng phải điêu đứng. Đặc biệt, dù đã sinh con nhưng “nữ hoàng dancesport” vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với vóc dáng cân đối và gương mặt xinh đẹp không tuổi của mình.

Mới đây, Phan Hiển cùng bà xã cùng tham gia một sự kiện. Tại đây, Khánh Thi diện đầm trắng khoét sâu vòng 1 đầy ấn tượng. Tuy nhiên, vì mãi chăm chăm vào vòng 1 mà người đẹp quên giấu đi phần bụng ngấn mỡ phía bên dưới.

Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng
Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh đi sự kiện cùng ông xã - Ảnh: Internet

Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng
Tuy nhiên, vì mãi khoe vòng 1 nóng bỏng mà Khánh Thi đã để lộ vòng 2 ngấn mỡ - Ảnh: Internet

Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng
Trước đó, người đẹp cũng tự tin khoe 3 vòng thon gọn khi tham gia sự kiện cùng ông xã, có lẽ vì ở tư thế ngồi nên Khánh Thi mới bị lộ vòng 2 kém thon gọn như vậy - Ảnh: Internet

Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng
Dễ dàng nhận ra, bà mẹ một con rất chăm khoe vòng 1 nóng bỏng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Khánh Thi khoe vòng 1 căng tròn khi chụp ảnh tự sướng
Nhiều khán giả phải đỏ mặt với hình ảnh nóng bỏng này của bà xã Phan Hiển - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển Khánh Thi - Phan Hiển Nữ hoàng dancesport

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