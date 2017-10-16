Chuyện tình cảm của Khánh Thi và ông xã kém tuổi Phan Hiển đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Cuối cùng, cặp đôi cũng dần chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng khi họ đang sống vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Dù kém Khánh Thi đến 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn quan tâm chiều chuộng vợ. Anh luôn chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông trưởng thành và là chỗ dựa vững chắc cho “Nữ hoàng dancesport”.

Dù hơn chồng khá nhiều tuổi nhưng Khánh Thi vẫn rất trẻ trung, mỗi khi diện đầm bó sát khoe vóc dáng bốc lửa thì ai cũng phải điêu đứng. Đặc biệt, dù đã sinh con nhưng “nữ hoàng dancesport” vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với vóc dáng cân đối và gương mặt xinh đẹp không tuổi của mình.