Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm

Vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển nhận được không ít lời khen từ công chúng khi cùng con trai Kubi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Trước muôn vàn khó khăn và sóng gió, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã cùng nắm tay nhau vượt qua, để xây dựng được tổ ấm trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười. Chính vì thế, cặp đôi luôn trân trọng và muốn ghi lại những điều quý giá có được ở hiện tại.

Giáng sinh là một dịp lễ vô cùng đặc biệt, với cặp đôi dancesport cũng không ngoại lệ. Mùa Noel năm nay, Khánh Thi và ông xã quyết định cùng cậu con trai 2 tuổi - bé Kubi thực hiện bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào của tất cả các thành viên trong gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuyt-xoa-bo-anh-khanh-thi-phan-hien-am-ap-ngot-ngao-ben-con-trai-don-giang-sinh-som-262908.html