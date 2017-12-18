Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm

Giải trí 18/12/2017 14:58

Vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển nhận được không ít lời khen từ công chúng khi cùng con trai Kubi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Trước muôn vàn khó khăn và sóng gió, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã cùng nắm tay nhau vượt qua, để xây dựng được tổ ấm trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười. Chính vì thế, cặp đôi luôn trân trọng và muốn ghi lại những điều quý giá có được ở hiện tại.

Giáng sinh là một dịp lễ vô cùng đặc biệt, với cặp đôi dancesport cũng không ngoại lệ. Mùa Noel năm nay, Khánh Thi và ông xã quyết định cùng cậu con trai 2 tuổi - bé Kubi thực hiện bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào của tất cả các thành viên trong gia đình.

Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm - Ảnh 1
Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cùng con trai diện trang phục tone đỏ chụp hình chào Giáng sinh - Ảnh: Internet

Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm - Ảnh 2
Khánh Thi chia sẻ, từ ngày có con trai gia đình nhỏ của cô luôn đầy ắp tiếng cười - Ảnh: Saostar

Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm - Ảnh 3
Cặp đôi dancesport cho con trai Kubi trải nghiệm cảm giác được mặc quần áo mới, học chơi đàn cùng ba mẹ - Ảnh: Internet

Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm - Ảnh 4
Kubi hạnh phúc khi được tự tay khui quà Noel sớm - Ảnh: Internet

Xuýt xoa bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển ấm áp, ngọt ngào bên con trai đón Giáng sinh sớm - Ảnh 5
Trong những ngày đặc biệt này, cả hai dành nhiều thời gian bên cạnh con trai để vun vén tình cảm gia đình - Ảnh: Internet

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