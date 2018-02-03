Khánh Thi ít khi chia sẻ thông tin về lần mang thai thứ 2 nhưng cư dân mạng dễ dàng nhận ra vóc dáng và gương mặt của cô đang có nhiều thay đổi rõ rệt.
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Dù đang mang bầu đứa con thứ 2 với Phan Hiển nhưng Khánh Thi vẫn không ngại đi chuyển khá nhiều nơi để hoàn thành công việc dồn dập cuối năm.
Trong những bức ảnh đăng tải thời gian gần đây, "Nữ hoàng Dancesport" thường xuyên diện đồ rộng hoặc áo khoác nhưng vẫn khiến người hâm mộ chú ý nhiều vào vòng 2. Có thể thấy, vòng bụng của Khánh Thi đã bắt đầu nhô ra, gương mặt và vóc dáng của cô cũng đầy đặn hơn trước.
Khác với lần mang thai bé đầu, Khánh Thi - Phan Hiển không chia sẻ quá nhiều thông tin về em của Kubi. Mặc cho nhiều khán giả thắc mắc giới tính của bé nhưng cặp đôi vẫn đang giữ bí mật với người hâm mộ. Khánh Thi từng tiết lộ, cô được ông xã chiều chuộng và quan tâm nhiều hơn trong những ngày ốm nghén vật vã.