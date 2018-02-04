Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc

Thay vì diện trang phục bó sát khoe body nóng bỏng, lần này Khánh Thi chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống vô cùng đơn giản và tinh tế. Nữ kiện tướng dancesport trông rất rạng rỡ và tươi trẻ dù đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 4.

Có thể thấy, Khánh Thi không tăng cân nhiều. Chỉ có gương mặt và phần bụng đầy đặn hơn trước chút ít. Điều này giúp cô trông rất thoải mái và di chuyển cũng khá nhẹ nhàng. Giống như mọi lần, Phan Hiển luôn tháp tùng bà xã đến tham gia sự kiện. Đặc biệt, lần này Khánh Thi còn hạnh phúc hơn khi được mẹ, chồng và cả con trai sát cánh bên cạnh.