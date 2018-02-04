Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc

Hậu trường 04/02/2018 11:43

Dù đang mang thai ở tháng thứ 4, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài thướt tha, sánh bước bên ông xã Phan Hiển và con trai tham gia sự kiện.

Thay vì diện trang phục bó sát khoe body nóng bỏng, lần này Khánh Thi chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống vô cùng đơn giản và tinh tế. Nữ kiện tướng dancesport trông rất rạng rỡ và tươi trẻ dù đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 4.

Có thể thấy, Khánh Thi không tăng cân nhiều. Chỉ có gương mặt và phần bụng đầy đặn hơn trước chút ít. Điều này giúp cô trông rất thoải mái và di chuyển cũng khá nhẹ nhàng. Giống như mọi lần, Phan Hiển luôn tháp tùng bà xã đến tham gia sự kiện. Đặc biệt, lần này Khánh Thi còn hạnh phúc hơn khi được mẹ, chồng và cả con trai sát cánh bên cạnh.

Giống như lần mang thai đầu tiên, Khánh Thi tỏ ra rất kín tiếng về chuyện em bé sắp chào đời. Mặc cho fan tò mò, suy đoán về giới tính của em bé thứ 2, vợ chồng Phan Hiển vẫn giữ bí mật.

Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc - Ảnh 1

Bà bầu Khánh Thi hạnh phúc khi được mẹ, Phan Hiển và con trai tháp tùng tham gia sự kiện vào tối qua (3/2) - Ảnh: Internet

Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc - Ảnh 2

Tại sự kiện, Phan Hiển thay bà xã trông nom Kubi vì cậu bé khá tinh nghịch - Ảnh: Internet

Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc - Ảnh 3

Cách đây không lâu, ‘Nữ hoàng dancesport' khiến công chúng bất ngờ vì diện đầm bó sát, lần đầu lộ rõ bụng bầu - Ảnh: Internet

Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc - Ảnh 4

Ông xã Phan Hiển luôn nắm tay vợ không rời - Ảnh: Internet

Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc - Ảnh 5

Cặp đôi quấn quýt bên nhau khiến bao người ghen tỵ - Ảnh: Internet

Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc - Ảnh 6

Có thể thấy, Khánh Thi có mối quan hệ khá tốt đẹp với gia đình chồng - Ảnh: Internet

Khánh Thi lộ bụng bầu rõ to dù mặc đồ rộng thùng thình

Khánh Thi lộ bụng bầu rõ to dù mặc đồ rộng thùng thình

Khánh Thi ít khi chia sẻ thông tin về lần mang thai thứ 2 nhưng cư dân mạng dễ dàng nhận ra vóc dáng và gương mặt của cô đang có nhiều thay đổi rõ rệt.

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