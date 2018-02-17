Khánh Thi chia sẻ cảm xúc ngày du Xuân: 'Đây là cái Tết đầu tiên hạnh phúc'

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng diện áo dài đi chúc Tết nội - ngoại trong ngày đầu năm. "Nữ hoàng dancesport" tiết lộ đây là cái Tết hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Cuối ngày mùng 1 Tết, Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ lại khoảnh khắc cả gia đình nắm chặt tay nhau đi du Xuân. Trong khi bà bầu Khánh Thi chọn áo dài chấm bi rực rỡ thì Phan Hiển và bé Kubi cùng diện áo dài cặp màu đỏ. Tất cả mọi người đều háo hức, tràn ngập hy vọng về một năm mới gặp nhiều điều may.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc đi du Xuân - Ảnh: FBNV

Nói về cảm xúc ngày đầu năm, "Nữ hoàng dancesport" cho biết chưa bao giờ được hưởng một cái Tết hạnh phúc trọn vẹn như năm nay.

"Gia đình Kubi xin chúc cô, bác, anh, chị năm Mậu Tuất thật nhiều may mắn và tài lộc. Hôm nay mùng 1 Tết gia đình Kubi cũng diện áo dài đi chúc Tết nội - ngoại .

Đây là năm đầu tiên mà mẹ Kubi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước giờ vì có ba và Kubi, ông bà nội ngoại cùng ở bên cạnh", Khánh Thi viết.

Khánh Thi đang mang bầu bé thứ 2 nhưng chưa tiết lộ về giới tính - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-chia-se-cam-xuc-ngay-du-xuan-day-la-cai-tet-dau-tien-hanh-phuc-271893.html