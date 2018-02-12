Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga

Hậu trường 12/02/2018 08:37

Biết vợ mang thai mệt mỏi, dường như Phan Hiển đang cố gắng làm mọi điều tốt nhất để Khánh Thi được vui.

Mới đây, Khánh Thi vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh Phan Hiển đang hướng dẫn thợ lắp ráp tủ 4 quần áo. Đây được xem món quà cuối năm đầy ý nghĩa mà nam vũ công dành tặng mẹ bầu.

Theo chia sẻ của Phan Hiển, vì suốt ngày nghe Khánh Thi than thở không có quần áo để mặc, không có giày mang, không có túi đeo nên anh quyết định đóng hẳn 4 cái tủ đựng để "Nữ hoàng dancesport" tha hồ mua sắm.

Dưới bài đăng của Khánh Thi, hàng trăm fan để lại bình luận khen ngợi Phan Hiển là người đàn ông quá tâm lý, luôn đón đầu được ý nghĩ của vợ. Bên cạnh đó, nhiều người đoán nếu em bé trong bụng Khánh Thi là công chúa thì cũng sẽ điệu không thua kém mẹ.

Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga - Ảnh 1
Khánh Thi hạnh phúc khoe món quà cuối năm của ông xã - Ảnh: FBNV
Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga - Ảnh 2
Với 4 chiếc tủ rộng rãi này, Khánh Thi tha hồ mua sắm quần áo - Ảnh: FBNV
Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga - Ảnh 3
Biết vợ bầu bì khó tính, Phan Hiển cố gắng chiều chuộng hết mức - Ảnh: FBNV

Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga - Ảnh 4

Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga - Ảnh 5
Chiếc tủ được Phan Hiển chăm chút từng li từng tí - Ảnh: FBNV
Khánh Thi buồn vì tục lệ 'kiêng không cho bà bầu vào nhà' ngày Tết

Khánh Thi buồn vì tục lệ 'kiêng không cho bà bầu vào nhà' ngày Tết

"Tết năm nay định đi chơi thăm bạn bè... thế mà người ta nói kiêng không cho bầu vào nhà. Vào nhà rồi người ta đen cả năm, không khéo còn đốt phong long. Nghe xong buồn quá... Ôi tục lệ".

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Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển vợ chồng Khánh Thi

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