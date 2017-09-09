Kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa sinh em bé nhưng Lê Khánh quyết định sinh con trong năm tới vì lý do này

Hậu trường 09/09/2017 10:27

Sau 3 năm kết hôn, Lê Khánh cho biết cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và dự định sinh em bé trong năm tới.

Sau thời gian mải mê với công việc và tập trung cho sự nghiệp, Lê Khánh cho rằng đây là thời gian thích hợp nhất để vợ chồng cô chăm lo nhiều hơn cho gia đình Đặc biệt, nữ diễn viên quyết định sẽ sinh em bé trong năm tới.

Mới đây, Lê Khánh gây bất ngờ khi cô quyết định nhận làm MC cho chương trình Vì yêu mà đến. Trong chương trình này, nữ diễn viên có dịp được chia sẻ những câu chuyện tình yêu và quan điểm về tình yêu của chính mình.

Kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa sinh em bé nhưng Lê Khánh quyết định sinh con trong năm tới vì lý do này - Ảnh 1
Sau hơn 3 năm kết hôn, Lê Khánh cho biết cô và chồng quyết định sinh em bé trong năm tới - Ảnh: Internet

Sau hơn 10 năm hẹn hò, Lê Khánh đã về chung nhà với tình yêu thời sinh viên của mình là diễn viên Tuấn Khải. Tuy nhiên, vì bận lo sự nghiệp mà cặp đôi vẫn chưa sinh em bé.

Nói về chuyện này, Lê Khánh cho biết cả cô và chồng đều không đặt nặng vấn đề có con sớm hay muộn. Tuy nhiên, vì hai bên nội ngoại mong ngóng nên cô và ông xã dự định sẽ sinh em bé trong năm tới.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng khẳng định đanh thép rằng trong mắt cô chồng luôn là 'soái ca' hoàn hảo nhất và bản thân sẽ không để mình rung động trước bất kỳ ai khác.

Kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa sinh em bé nhưng Lê Khánh quyết định sinh con trong năm tới vì lý do này - Ảnh 2
Hiện nữ diễn viên đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên ông xã Tuấn Khải - Ảnh: Internet

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