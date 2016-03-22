Khánh Hoàng bị Lê Khánh phụ tình lấy chồng Hàn Quốc

Góp mặt trong hoạt cảnh, Lê Khánh diện trang phục Hanbok để vào vai cô dâu xứ Hàn. Vì nhiều lý do mà cô bị gia đình bắt phụ chàng trai nghèo để lấy một anh chồng Hàn khờ khạo, thiểu năng.

Trong ngày chuẩn bị theo chồng về xứ sở kim chi, sự xuất hiện của bạn trai khiến cô hết sức bịn rịn, đau khổ.

Đình Toàn rất phấn khích khi được vào vai anh chàng Hàn Quốc thiểu năng đến Việt Nam cưới vợ. Khi kết thúc nhạc cảnh, anh vẫn còn giả vờ trêu chọc, đòi cô vợ Lê Khánh “hôn” khiến cô bạn đồng nghiệp tức giận.

Tham gia vào Danh hài đất Việt tập 47 phát sóng lúc 21 giờ tối thứ tư (23/3), NSƯT Kim Tử Long sẽ tái ngộ với NSND Thanh Tòng cùng NSƯT Quế Trân. Cả ba nghệ sĩ sẽ mang đến cho người xem một trích đoạn của tuồng cải lương Lữ Bố hí Điêu Thuyền hết sức sinh động với những màn múa kiếm, múa cung đình điêu luyện và quen thuộc của bộ môn tuồng cổ Việt Nam.

Kim Tử Long hội ngộ Thanh Tòng, Quế Trân trên sân khấu hài

Lữ Bố hí Điêu Thuyền trên sân khấu Danh hài đất Việt có nội dung xoay quanh cuộc dạo chơi có mục đích thăm dò đường đi nước bước của Lữ Bố (NSƯT Kim Tử Long) với lão tướng Vương Doãn (NSND Thanh Tòng). Thế nhưng khi gặp con gái nuôi của Vương Doãn là Điêu Thuyền (NSƯT Quế Trân) thì Lữ Bố đã “trúng tiếng sét ái tình”, mất hết toàn bộ lí trí, bản lĩnh. Và để thành công rước được người đẹp về nhà, Lữ Bố phải vận dụng tất cả công năng ăn nói thuyết phục, thậm chí là quỳ gối trước cha vợ Vương Doãn.

NSƯT Kim Tử Long trúng tiếng sét ái tình của Quế Trân...

Với sự kết hợp của những nghệ sĩ cải lương trên sân khấu hài, khán giả không chỉ được nghe những câu hát, múa, tiếng nhạc cổ quen thuộc mà còn thưởng thức những mảng miếng gây hài độc đáo như: màn ngủ gật như thật của NSND Thanh Tòng hay màn đưa đẩy, “cợt tuyết cười sương” hài hước của nghệ sĩ Kim Tử Long với cô em vợ Quế Trân,…

Danh hài đất Việt tập 47 còn có sự tham gia của nữ danh hài Kiều Oanh, NSƯT Hoàng Nhất, Hải Triều, Đăng Kha trong nhạc cảnh Tình nhỏ mau quên. Cuộc tái ngộ NSND Hồng Vân với Minh Nhí bên cạnh Lê Tín, Minh Dũng, Hoàng Linh, Thùy Dương trong tiểu phẩm Thích khách hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười vui nhộn.

Danh hài đất Việt do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, tập 47 được phát sóng lúc 21 giờ thứ tư 23/3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 – THVL1 với sự đồng hành của nhãn hàng Naturenz thuộc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.