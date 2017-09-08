Trước tin đồn có đại gia chống lưng mở nhà hàng tiền tỷ, Hoa khôi Nam Em: 'Tôi bị lỗ nặng, vì... có tiếng mà không có miếng'

Giải trí 08/09/2017 15:57

Gần đây, dân mạng xôn xao với tin đồn Hoa khôi Nam Em đang cặp kè với đại gia giàu có. Đặc biệt, việc người đẹp mở nhà hàng tiền tỷ càng khiến dư luận tin rằng cô có đại gia chống lưng.

Trước tin đồn có đại gia chống lưng, hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long cũng lên tiếng. Cô cho biết số tiền để mở nhà hàng là do bản thân tích góp. Lúc đầu, người đẹp định mua nhà nhưng sau đó quyết định mở nhà hàng để kinh doanh.

Trước tin đồn có đại gia chống lưng mở nhà hàng tiền tỷ, Hoa khôi Nam Em: 'Tôi bị lỗ nặng, vì... có tiếng mà không có miếng' - Ảnh 1
Thời gian vừa qua, Hoa khôi Nam Em ít xuất hiện tại các sự kiện của showbiz Việt vì người đẹp bận quán xuyến công việc kinh doanh - Ảnh: Internet

Người đẹp còn thẳng thắn khẳng định nếu có đại gia "chống lưng" thì việc gì cô phải tự mình xuống bếp bưng bê mà không ngồi một chỗ làm bà chủ.

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm của mình, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 thổ lộ hiện bản thân cô vẫn chưa có ý định tiến đến hôn nhân với bất kỳ ai vì bản thân đang chuyên tâm vào công việc.

Theo Dân Việt, khi giải thích thêm về tin đồn có đại gia chống lưng, Nam Em cho biết cô thấy mình bị lỗ nặng với những tin đồn như thế này vì có tiếng mà không có miếng.

Trước tin đồn có đại gia chống lưng mở nhà hàng tiền tỷ, Hoa khôi Nam Em: 'Tôi bị lỗ nặng, vì... có tiếng mà không có miếng' - Ảnh 2
Nhà hàng ẩm thực của người đẹp được đầu tư tiền tỷ rất khang trang vừa khai trương vào tháng 8/2017 - Ảnh: Internet

Trước tin đồn có đại gia chống lưng mở nhà hàng tiền tỷ, Hoa khôi Nam Em: 'Tôi bị lỗ nặng, vì... có tiếng mà không có miếng' - Ảnh 3
Người đẹp cho biết ngoài việc lấn sân sang hoạt động kinh doanh, cô vẫn tiếp tục tham gia làm người mẫu trong các show thời trang - Ảnh: Internet

Trước tin đồn có đại gia chống lưng mở nhà hàng tiền tỷ, Hoa khôi Nam Em: 'Tôi bị lỗ nặng, vì... có tiếng mà không có miếng' - Ảnh 4
Theo Nam Em, nếu có đại gia "chống lưng" thì cô đâu cần kinh doanh cực khổ như hiện tại - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   nam em hoa khôi đại gia Tin Tức Sao Việt

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