Trước tin đồn có đại gia chống lưng mở nhà hàng tiền tỷ, Hoa khôi Nam Em: 'Tôi bị lỗ nặng, vì... có tiếng mà không có miếng'

Trước tin đồn có đại gia chống lưng, hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long cũng lên tiếng. Cô cho biết số tiền để mở nhà hàng là do bản thân tích góp. Lúc đầu, người đẹp định mua nhà nhưng sau đó quyết định mở nhà hàng để kinh doanh.

Người đẹp còn thẳng thắn khẳng định nếu có đại gia "chống lưng" thì việc gì cô phải tự mình xuống bếp bưng bê mà không ngồi một chỗ làm bà chủ.

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm của mình, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 thổ lộ hiện bản thân cô vẫn chưa có ý định tiến đến hôn nhân với bất kỳ ai vì bản thân đang chuyên tâm vào công việc.