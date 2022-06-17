Bất ngờ với hành động mới nhất của NSND Hồng Vân sau ồn ào về bài viết trải lòng về nam diễn viên Hữu Tín sử dụng 'chất cấm'

Vào chiều ngày 12/6, thông tin về việc nghệ sĩ hài Hữu Tín bị công an bắt quả tang sử dụng chất cấm ngay tại nhà riêng ở một chung cư quận 8 (TP.HCM) khiến dư luận xôn xao. Sau khi được đưa về cơ quan hỗ trợ điều tra, Hữu Tín khai nhận từ tháng 4 năm nay, anh cùng bạn bè thường xuyên tụ tập ở một tụ điểm quán bar tại quận 1 để ăn chơi. Sau khi kết thúc, nam nghệ sĩ và các bạn của mình mang theo chất cấm về nhà để tiếp tục cuộc vui.

Nam diễn viên Hữu Tín bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy - Ảnh: Internet

Đứng trước thông tin trên đã có rất nhiều người không khỏi phần sốc và cảm thấy khó tin bởi xưa nay Hữu Tín luôn được biết đến qua hình ảnh là một chàng trai hiền lành và có cuộc sống mẫu mực trước đó. Vì vậy sự việc của anh chàng càng khiến cho những người trong giới càng thêm phần hoang mang. Tuy nhiên, người buồn nhất chắc hẳn phải là NSND Hồng Vân khi cô từng là người dẫn dắt nam diễn viên vào nghề.