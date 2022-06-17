Bất ngờ với hành động mới nhất của NSND Hồng Vân sau ồn ào về bài viết trải lòng về nam diễn viên Hữu Tín sử dụng 'chất cấm'

Trước bão dư luận trái chiều về bài viết của mình về người học trò sử dụng chất cấm, mới đây NSND Hồng Vân đã để chế độ bình luận công khai sang riêng tư nhằm tránh sự chỉ trích không đáng có.
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Vào chiều ngày 12/6, thông tin về việc nghệ sĩ hài Hữu Tín bị công an bắt quả tang sử dụng chất cấm ngay tại nhà riêng ở một chung cư quận 8 (TP.HCM) khiến dư luận xôn xao. Sau khi được đưa về cơ quan hỗ trợ điều tra, Hữu Tín khai nhận từ tháng 4 năm nay, anh cùng bạn bè thường xuyên tụ tập ở một tụ điểm quán bar tại quận 1 để ăn chơi. Sau khi kết thúc, nam nghệ sĩ và các bạn của mình mang theo chất cấm về nhà để tiếp tục cuộc vui.
Đứng trước thông tin trên đã có rất nhiều người không khỏi phần sốc và cảm thấy khó tin bởi xưa nay Hữu Tín luôn được biết đến qua hình ảnh là một chàng trai hiền lành và có cuộc sống mẫu mực trước đó. Vì vậy sự việc của anh chàng càng khiến cho những người trong giới càng thêm phần hoang mang. Tuy nhiên, người buồn nhất chắc hẳn phải là NSND Hồng Vân khi cô từng là người dẫn dắt nam diễn viên vào nghề.
Đứng trước vết xe đổ của người học trò, nữ diễn viên Hồng Vân cũng đã từng lên hẳn một bài viết nói về điều này. Nội dung trong bức tâm thư kéo dài chủ yếu nói về tình thương lẫn sự trách móc của mình dành cho người học trò. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngay sau đó netizen không phát hiện ra màn đối đáp giữa NSND Hồng Vân và NSND Việt Anh khi cả 2 nghệ sĩ đều cho rằng Hữu Tín bị người khác ''đâm sau lưng''.
Tuy nhiên, ý kiến của Hồng Vân và Việt Anh nhanh chóng vấp phải sự phản đối trái chiều từ khán giả. Vì hơn hết, dư luận cho rằng bản thân Hữu Tín sử dụng chất cấm là hành vi sai trái nên dù bị công an bắt cũng không có gì phải thương xót cả! Động thái tiếc nuối của Hồng Vân và bình luận đổ lỗi của Việt Anh khiến hình ảnh của 2 người mất điểm nghiêm trọng trong lòng khán giả hâm mộ.
Đứng trước sự chỉ trích không ngớt từ cư dân mạng, mới đây nhất NSND Hồng Vân đã quyết định để chế bình luận công khai sang phần riêng tư để giảm tải ''cơn thịnh nộ'' từ netizen. Tuy nhiên, điều này cũng chưa thể giúp ích được gì khi rất nhiều bài đăng trên MXH vẫn đang up lại cuộc nói chuyện giữa 2 người và sự phẫn nộ từ phía người hâm mộ vẫn chưa hề nguôi đi một chút nào.