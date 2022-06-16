Bất ngờ trước khối tài sản và gia thế 'khủng' của Hữu Tín trước khi dính líu đến 'chất kích thích'

Những thông tin xoay quanh về nam diễn viên Hữu Tín vẫn đang là đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm trong khoảng thời gian gần đây.

Vài ngày vừa qua, thông tin về vụ việc nam diễn viên Hữu Tín bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại nhà riêng đã thực sự gây hoang mang cộng động mạng showbiz. Bởi lẽ từ trước tới nay anh chàng luôn được biết đến là một người hiền lành và chưa từng có bất kỳ scandal nào trong sự nghiệp. Nam diễn viên Hữu Tín - Ảnh: Internet Trước khi vướng phải ''chất kích thích'' có lẽ rất ít người biết rằng, nam diễn viên là một trong nghệ sĩ kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh. Được biết, từ nhỏ Hữu Tín đã được sinh ra trong một gia đình khá giả việc sinh sống trong môi trường kinh doanh của người nhà đã giúp cho diễn viên sinh năm 1987 sở hữu khả năng tư duy nhạy bén trên thị trường đầu tư.

Bằng chứng là dù còn ở độ tuổi rất trẻ nhưng anh đã có thể mở một shop thời trang riêng và tự mình quản lý các hoạt động kinh doanh. Dù cho ít khi xuất hiện tại các bộ phim đình đám ở showbiz nhưng nhờ việc kinh doanh phát triển , nam diễn viên vẫn kiếm về cho mình khoản thu nhập đáng mở ước khi có thể tự mình mua xe hơi và sắm hàng hiệu một cách thoải mái. Hữu Tín từng có trong tay khối tài sản kếch xù - Ảnh: Internet Tuy nhiên khoảng thời gian sau, gia đình gặp biến cố trong thời kỳ bất động sản đóng băng. Nhà cửa, đất đai của gia đình Hữu Tín phải bán hết để trả nợ. Hữu Tín cũng bán tất cả tài sản của mình để phụ bố mẹ xoay sở phần nào. Từ một thiếu gia nhà giàu có tất cả trong tay mà giờ đây phải mất tất cả đã dường như đánh gục ý chí của Hữu Tín khi anh từng tự tử . May mắn, Hữu Tín được anh trai và thành viên nhóm hài X-Pro phát hiện và đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Trở về từ cõi chết, Hữu Tín quyết tâm làm lại từ đầu.

Nói về giai đoạn cùng cực đó, Hữu Tín chia sẻ: "Trong nhà, ai cũng bị sốc, chỉ có mẹ tôi là bình tĩnh trước nghịch cảnh. Còn tôi vì tuổi trẻ bồng bột và không chấp nhận thực tế nên suy nghĩ đến việc tự tử. May mắn là tôi được anh trai và các bạn (thành viên trong nhóm X-Pro) đưa vào viện cấp cứu". Trải qua nhiều biến cố nhưng nam diễn viên lại tiếp tục xa ngã - Ảnh: Internet Sau khi được cứu chữa, Hữu Tín đã vực lại tinh thần và quyết định giúp gia đình bằng mọi cách lấy lại được vị thế năm xưa. Dù cho sau đó đã làm được nhưng giờ đây nam diễn viên lại thêm một lần nữa xa ngã và đánh mất chính mình.

Hậu bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích', mẹ Hữu Tín bị đào mộ lại câu nói năm xưa: 'Con tôi xưa nay ngoan lắm' Liên quan đến vụ nam nghệ sĩ hài Hữu Tín bị lực lượng chức năng bắt quả tang việc sử dụng chất kích thích, mới đây netizen đã đào mộ lại câu nói năm xưa của mẹ anh chàng khi cho rằng con mình rất ngoan.

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