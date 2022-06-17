Nghi vấn vợ cũ ngầm ám chỉ Hoàng Anh, khẳng định chắc nịch: 'Người ra đi chưa chắc là sẽ tốt, người ở lại chưa chắc là sẽ đau'

Hậu trường 17/06/2022 09:25

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, những dòng chia sẻ của vợ cũ Hoàng Anh thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trên trang cá nhân, hậu ly hôn với diễn viên Hoàng Anh, Như Quỳnh đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Cô viết: "Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài. Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây. Nhiều khi những chuyện xảy ra khiến bản thân mình suy sụp, đau khổ mất một thời gian dài nhưng thời gian qua đi, khi bình tĩnh lại mới ngẫm ra 1 điều rằng: Trong họa có phúc".

Đồng thời, cô ngậm ngùi hp hay: "Ngày xưa vất vả phải lo cơm áo gạo tiền đến nỗi bỏ quên cả bản thân để rồi bị người ta chê bai dè bỉu, còn bây giờ cuộc sống của 2 mẹ con Như thật thoải mái, vừa kiếm tiền vừa hưởng thụ, và mỗi tối có một giấc ngủ thật ngon giấc. Như vậy mới là đáng sống".

Nghi vấn vợ cũ ngầm ám chỉ Hoàng Anh, khẳng định chắc nịch: 'Người ra đi chưa chắc là sẽ tốt, người ở lại chưa chắc là sẽ đau' - Ảnh 1
Những dòng chia sẻ của vợ cũ Hoàng Anh khiến ai nấy đều đồng cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với diễn viên Hoàng Anh, Như Quỳnh dường như có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và chiêm nghiệm được nhiều bài học cho bản thân. 

Cô tâm sự: "Người ra đi chưa chắc là sẽ tốt. Người ở lại chưa chắc là sẽ đau. 30 vẫn chưa phải là Tết mà có đúng không cả nhà. Và họa phúc vô môn. Ở hiền gặp lành. Bởi vậy cứ an nhiên mà sống. Đời còn dài lắm! Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, 30 cũng chưa phải là Tết".

Nghi vấn vợ cũ ngầm ám chỉ Hoàng Anh, khẳng định chắc nịch: 'Người ra đi chưa chắc là sẽ tốt, người ở lại chưa chắc là sẽ đau' - Ảnh 2
Hoàng Anh và vợ cũ trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, lùm xùm ly hôn của diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như phủ sóng cõi mạng. Ngoài 2 nhân vật chính, Thắm Bebe - nữ Việt kiều bị gắn mác "người thứ ba" cũng được quan tâm không kém. 

Sau khi ly hôn, Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như gặp biến căng đấu tố nhau liên hoàn. Con gái chung của cả hai đang được vợ cũ nam diễn viên chăm sóc. Bên cạnh đó, toà án ra quyết định Hoàng Anh phải trợ cấp cho con gái 500 USD/ tháng (tương đương 11,3 triệu đồng). Trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 8 (lúc đang giải quyết ly hôn), số tiền nam diễn viên phải trợ cấp cho con là 1500 USD (tương đương 34 triệu đồng).

Nghi vấn vợ cũ ngầm ám chỉ Hoàng Anh, khẳng định chắc nịch: 'Người ra đi chưa chắc là sẽ tốt, người ở lại chưa chắc là sẽ đau' - Ảnh 3
Hoàng Anh hạnh phúc cùng người vợ hiện tại - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, do Hoàng Anh đang gặp khó khăn về kinh tế trong thời kì dịch bệnh nên vợ cũ đồng ý cho anh trả góp, từ tháng 9/2021, anh sẽ gửi 600 USD (tương đương 13,6 triệu đồng) để vợ nuôi con.

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Từ khóa:   vợ cũ Hoàng Anh Hoàng Anh Thắm Bebe

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