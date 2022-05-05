Sau ồn ào bị tố 'ngoại tình', Hoàng Anh không ngại tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho "tình tin đồn"?

Hậu trường 05/05/2022 20:19

Sau khi ly hôn, Hoàng Anh vướng nhiều tin đồn hẹn hò cùng Thắm Bebe.

Sau vụ ly hôn nhiều tai tiếng với vợ cũ, vừa qua, nam diễn viên Hoàng Anh lại vướng vào tin đồn "ngoại tình" khi chính chồng Thắm Bebe lên tiếng tố cáo. Dù vậy, bên cạnh việc phủ nhận ngoại tình, Hoàng Anh và Thắm Bebe vẫn không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Sau ồn ào bị tố 'ngoại tình', Hoàng Anh không ngại tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho 'tình tin đồn'? - Ảnh 1
Hoàng Anh và Thắm Bebe nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Thắm Bebe đăng tải hình ảnh một buổi tiệc sinh nhật lãng mạn với khung cảnh đồi núi. Đặc biệt, xung quanh còn được trang trí bóng bay và bánh kem và hoa hồng. Đáng chú ý hơn, trên trang cá nhân của Hoàng Anh cũng bất ngờ đăng tải hình ảnh anh đang ôm bó hoa hồng giống với hoa Thắm Bebe chụp trong buổi tiệc. Không chỉ vậy, kèm theo hình ảnh, Hoàng Anh còn gửi lời chúc "tuổi mới" đến một ai đó gọi là "bạn": "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúc bạn thật hạnh phúc. Hãy tự tạo cho bản thân sự thoải mái. Tôi hy vọng bạn cảm nhận được những điều bạn chưa bao giờ nhận được trước đây".

Sau ồn ào bị tố 'ngoại tình', Hoàng Anh không ngại tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho 'tình tin đồn'? - Ảnh 2
Sau ồn ào bị tố 'ngoại tình', Hoàng Anh không ngại tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho 'tình tin đồn'? - Ảnh 3
Hoàng Anh gửi lời chúc mừng sinh nhật ai đó trên trang cá nhân nhưng netizen mạnh dạn đoán chính là Thắm Bebe - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không nói rõ nhưng netizen cũng phần nào đoán được nam diễn viên gửi lời chúc sinh nhật đến "tình tin đồn" vì ngày đăng tải và hình ảnh rất khớp nhau. Nhiều người còn cho rằng, Hoàng Anh chính là người tổ chức buổi sinh nhật cho Thắm Bebe vì dưới phần bình luận, cô còn để lại lời cảm ơn dành cho nam diễn viên. Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán từ phía cư dân mạng chứ cả Hoàng Anh và Thắm Bebe đều không đăng hình hay tag tên nhau.

Sau ồn ào bị tố 'ngoại tình', Hoàng Anh không ngại tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho 'tình tin đồn'? - Ảnh 4
Thắm Bebe gửi lời cảm ơn dưới bài viết của Hoàng Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nói về mối quan hệ giữa hệ và Hoàng Anh, chồng Thắm Bebe từng có chia sẻ "sốc": "Hoàng Anh thực ra đến với Thắm chỉ vì tiền mà thôi. Còn Thắm thì chỉ sống ảo tưởng trên mạng xã hội. Cô ấy chỉ tương tác với những người bạn của Hoàng Anh, điều này khiến cô ấy rơi vào ảo tưởng và không thể rút ra được. Tôi hiểu cô ấy hơn ai hết".

Sau ồn ào bị tố 'ngoại tình', Hoàng Anh không ngại tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho 'tình tin đồn'? - Ảnh 5
Thắm Bebe cầm bó hoa hồng giống trong bức ảnh của Hoàng Anh - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Hoàng Anh và Thắm Bebe là cặp đôi hiếm hoi bị cả chồng cũ lẫn vợ cũ tố ngoại tình. Giờ đây, dù cả hai đã chọn cách ly hôn nhưng vẫn hạn chế khoe nhiều hình ảnh cùng nhau như trước để tránh thị phi, bàn tán của dư luận.

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