Sau 2 năm ly hôn, Hoàng Anh có sự thay đổi ngỡ ngàng, duy có 1 điều 'bất di bất dịch' với 'tình tin đồn'!

Hậu ly hôn, cuộc sống của Hoàng Anh tại trời Tây cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Kể từ khi bất ngờ thông báo cưới vợ và tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ định cư, cuộc sống đời tư của diễn viên Hoàng Anh thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ hơn 3 năm kết hôn, nam diễn viên lại lần nữa gây ngỡ ngàng khi thông báo ly hôn dù đã có chung 1 cô con gái. Cuộc ly hôn ồn ào của Hoàng Anh cũng từng khiến tốn không ít giấy mực vì cả 2 có nhiều cuộc đấu tố nhau. Hiện sau 2 năm ly hôn, cuộc sống của Hoàng Anh và vợ cũ đã có nhiều thay đổi. Nếu vợ cũ ngày càng rạng rỡ, tươi tắn thì Hoàng Anh trông xuống sắc hẳn. Mới đây, trên trang cá nhân, Thắm Bebe vừa đăng tải hình ảnh được Hoàng Anh tháp tùng đi dự sự kiện phim ảnh và gặp gỡ các đồng nghiệp. Tại đây, nam diễn viên diện vest bảnh bao, đồng điệu tông màu với "tình tin đồn" cũng lần những lần cả 2 xuất hiện trước đó.

Hoàng Anh tháp tùng Thắm Bebe đi dự sự kiện - Ảnh: FB Thắm Bebe Có thể thấy, lần xuất hiện này, Hoàng Anh tăng cân hơn trước, gương mặt không còn góc cạnh và ngoại hình cũng phát tướng hơn. Cả 2 vẫn tình tứ, thân mật như mọi khi xuất hiện. Theo như lời Thắm Bebe chia sẻ vè sự thay đổi ngoại hình của Hoàng Anh: "Cũng đi tập đồ dữ lắm, check in phòng tập đồ, xong về ăn hết nồi cơm". Hậu ly hôn, Hoàng Anh phát tướng thấy rõ, khuôn mặt không còn góc cạnh như trước - Ảnh: Internet Trước đó, theo Hoàng Anh chia sẻ, sau khi ly hôn và dọn ra khỏi nhà vợ, anh gặp không ít khó khăn về kinh tế. Anh phải thuê nhà riêng và bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0, công việc nghệ thuật ở Mỹ cũng không đủ để anh trang trải cuộc sống. Thắm Bebe là người bỏ tiền đầu tư phim ảnh, trả lương cho Hoàng Anh với vai trò diễn viên, đạo diễn.

Mặt khác, Hoàng Anh cũng từng bị chính vợ cũ và chồng Thắm Bebe tố ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ. Song, dù Hoàng Anh và Thắm Bebe đã nhiều lần phủ nhận không làm chuyện sai trái nhưng những lần xuất hiện thân mật cùng nhau đều khiến dân tình không khỏi nghi ngờ. Dù bị vợ cũ và chồng Thắm Bebe tố ngoại tình nhưng Hoàng Anh và tình tin đồn vẫn xuất hiện tình tứ cùng nhau - Ảnh: Internet Ngoài ra, theo chia sẻ của vợ cũ, gần 2 năm Hoàng Anh dọn ra khỏi nhà, anh vẫn chưa một lần về thăm con. Hiện tại, Hoàng Anh cũng hạn chế nhắc về gia đình của mình trên các phương diện truyền thông, mạng xã hội.

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