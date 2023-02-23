Lê Khánh tiết lộ từng chia tay ông xã 'kém tuổi' thời hẹn hò vì một lý do không ngờ khiến anh sụt 7kg

Diễn viên Lê Khánh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng 'kém tuổi' Tuấn Khải cùng 2 nhóc tỳ kháu khỉnh. Trong một chương trình, nữ diễn viên cho biết cô và ông xã từng chia tay thời hẹn hò vì một lý do không ngờ.

Diễn viên Lê Khánh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng kém tuổi Tuấn Khải. Cặp đôi kết hôn vào đúng ngày cuối cùng của năm 2014, đến nay được gần 9 năm về chung nhà và có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Trước đó, cả hai có hành trình "Chị ơi anh yêu em" kéo dài đến 12 năm, đến nay đã bên nhau hơn 20 năm. Nhắc lại hành trình hẹn hò và đi đến kết hôn, ông xã nữ diễn viên tiết lộ từng nhiều lần khổ sở với vợ thời hẹn hò. Diễn viên Lê Khánh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng kém tuổi Tuấn Khải - Ảnh: Internet Trong một chương trình, vợ chồng Lê Khánh thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ khi nhắc lại khoảng thời gian hẹn hò hơn 12 năm. Lê Khánh xác nhận cô và Tuấn Khải từng chia tay 4 tháng "tưởng là đứt luôn". Cô kể rằng cái gì cũng có lý do: "Khánh nói với Khải, chúng ta chia tay nhau vì Khải như là 1 cậu bé ngủ đông, cứ ngủ trong suy nghĩ của mình dù tuổi lớn. Thời gian qua nhưng tư tưởng đó, suy nghĩ đó cứ dậm chân tại chỗ thì chúng ta sẽ không thể có tiếng nói chung được".

Lê Khánh xác nhận cô và Tuấn Khải từng chia tay 4 tháng "tưởng là đứt luôn" - Ảnh: Internet Sau 4 tháng chia tay, khi gặp lại, Lê Khánh "hết hồn" bởi người mình yêu trưởng thành, chững chạc, suy nghĩ khác hẳn nên cô cưới liền vì "mình gieo thì mình phải gặt, không đứa khác gặt mất". 4 tháng với cô là khoảng thời gian kinh khủng, dài như 4 năm. Còn với Tuấn Khải, anh dí dỏm nói 4 tháng đó là thời gian "hạnh phúc nhất" của anh trong 20 năm bên nhau: "4 tháng đó như 4 tháng hên của anh, còn tất cả là xui", nam diễn viên làm nhiều người bật cười. Tuy nhiên anh cho biết mình đã sụt từ 67kg xuống 61kg chỉ trong thời gian đó. Sự thật đó là một "cú sốc cuộc đời" với anh, Lê Khánh giỏi che giấu cảm xúc, còn anh ngược lại.

Tuấn Khải là người chủ động theo đuổi lại, chinh phục bà xã bằng nhiều cách - Ảnh: Internet Lê Khánh cũng cho biết vì cô mà Tuấn Khải bỏ thuốc, anh từng thề độc với người thân: "Đây là điếu cuối cùng con hút, nếu không làm được con sẽ mất Khánh vĩnh viễn". Nói về chuyện làm sao quay lại, nữ diễn viên cho biết 2 anh chị trong nghề là diễn viên Vân Mập, Chí Tâm đã chịu đựng rất nhiều để hàn gắn cho Lê Khánh - Tuấn Khải do 2 đứa không chịu nói chuyện với nhau, nhìn nhận lại bản thân mình và quyết định đám cưới với nhau. Diễn viên Vân Mập, Chí Tâm đã chịu đựng rất nhiều để hàn gắn cho Lê Khánh - Tuấn Khải - Ảnh: Internet Hơn 12 năm hẹn hò và 8 năm hôn nhân, cặp sao vẫn giữ "lửa" hôn nhân như thuở mới yêu. Dù ở giai đoạn nào, nữ diễn viên đều được ông xã cưng chiều hết mực. Không chỉ thoải mái thể hiện tình cảm cho vợ, Tuấn Khải còn quán xuyến việc nhà để vợ có nhiều thời gian theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô chia sẻ ông xã từng cấm mình làm việc nhà trong thời gian mang thai. Nam diễn viên cũng đồng hành cùng vợ khi cô phải điều trị căn bệnh tâm lý sau sinh. Hơn 12 năm hẹn hò và 8 năm hôn nhân, cặp sao vẫn giữ "lửa" hôn nhân như thuở mới yêu - Ảnh: Internet Hôn nhân của cặp sao "đơm hoa kết trái" khi có sự xuất hiện của hai quý tử kháu khỉnh. Được biết, vợ chồng Lê Khánh từng không may gặp biến cố mất con. Vượt qua nỗi đau mất mát, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại và dành nhiều thời gian chăm hai nhóc tì. Hiện tại, đôi uyên ương cũng quyết định triệt sản vì muốn cho hai con nhận được nhiều tình yêu thương nhất. Hôn nhân của cặp sao "đơm hoa kết trái" khi có sự xuất hiện của hai quý tử kháu khỉnh - Ảnh: Internet Không chỉ đời thường, vợ chồng Lê Khánh cũng cùng nhau kinh doanh quán ăn và đạt được những thành công nhất định. Với tiềm lực tài chính vững vàng, cặp đôi cho các con điều kiện sống tốt hơn. Gia đình nữ diễn viên cũng thường đi du lịch sang chảnh để gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

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