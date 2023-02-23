Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh hiếm 20 năm trước thời còn da đen nhẻm gây bão mạng xã hội.

Tăng Thanh Hà được ví như "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, nữ diễn viên đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" khiến nhiều fans hâm mộ tiếc nuối. Kể từ khi về chung một nhà với ông xã Louis Nguyễn, nữ diễn viên đã tuyên bố giải nghệ, lui về hậu trường để tập trung chăm sóc cho gia đình. Tuy tạm biệt showbiz Việt nhưng sức hút của nàng "ngọc nữ" vẫn còn vẹn nguyên như xưa kia. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, Tăng Thanh Hà đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" khiến nhiều fans hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Internet Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh hiếm thời còn đen nhẻm đi đóng phim Dốc Tình, được phát sóng từ năm 2004. Hà Tăng của 20 năm trước sở hữu hình thể gầy gò và làn da ngăm. Khi xem lại chính mình thời trẻ, người đẹp chỉ biết thốt lên: "Ngày xửa ngày xưa mắc cười quá". Mặc dù sở hữu làn da ngăm ngăm nhưng không thể phủ nhận, Hà Tăng có gương mặt xinh đẹp với đường nét rất hài hòa.

Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh hiếm thời còn đen nhẻm đi đóng phim Dốc Tình năm 2004 - Ảnh: Internet Ngày xưa, khi công nghệ chụp ảnh còn thô sơ, không có app chỉnh sửa hay chất lượng ảnh còn kém nhưng chất lượng nhan sắc của nàng ngọc nữ thuộc hàng cực phẩm. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng chứ không phải theo xu hướng "mắt xanh mỏ đỏ" của những năm 1990-2000.

Ngày xưa dù không có app chỉnh sửa hay chất lượng ảnh còn kém nhưng chất lượng nhan sắc của nàng ngọc nữ thuộc hàng cực phẩm - Ảnh: Internet Lật lại hình ảnh những năm cô còn là teen girl có thể thấy, Hà Tăng có gương mặt đầy đặn và mũm mĩm hơn bây giờ nhiều. Thời ấy, cô cũng biết làm đẹp cho bản thân với lớp make up nhẹ nhàng cùng mái tóc cắt sư tử và nhuộm hung đỏ. Hà Tăng có gương mặt mũm mĩm thuở còn tuổi teen - Ảnh: Internet Bàn về sự nghiệp diễn xuất, Tăng Thanh Hà có thể được xem là nữ diễn viên dù đóng ít nhưng lại thành công nhất. Bằng chứng là suốt cả sự nghiệp nghệ thuật, số phim cô tham gia với số lượng ít cả phim truyền hình lẫn chiếu rạp và các vai khách mời. 2 vai diễn đầu tiên trong Dốc tình và Hàn Mặc Tử năm 2004 đã đưa Tăng Thanh Hà đến với vai Út Nhỏ trong Hương phù sa sau đó vào 2005, tác phẩm giúp cô bắt đầu nổi tiếng. Tăng Thanh Hà có thể được xem là nữ diễn viên dù đóng ít nhưng lại thành công nhất - Ảnh: Internet Đã 10 năm kể từ khi Tăng Thanh Hà theo chồng và rút khỏi làng giải trí, đến nay cái tên của cô vẫn còn sức hút trong lòng công chúng. Cứ mỗi lần hiện diện trên MXH, Tăng Thanh Hà đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen với bao lời xuýt xoa, khen ngợi. Có thể thấy, nàng "ngọc nữ" không đơn thuần chỉ nhận được sự quan tâm mà hơn cả cô vẫn được công chúng dành tình cảm yêu mến đặc biệt.

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