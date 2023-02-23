Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội

Hậu trường 23/02/2023 08:40

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh hiếm 20 năm trước thời còn da đen nhẻm gây bão mạng xã hội.

Tăng Thanh Hà được ví như "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, nữ diễn viên đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" khiến nhiều fans hâm mộ tiếc nuối. Kể từ khi về chung một nhà với ông xã Louis Nguyễn, nữ diễn viên đã tuyên bố giải nghệ, lui về hậu trường để tập trung chăm sóc cho gia đình. Tuy tạm biệt showbiz Việt nhưng sức hút của nàng "ngọc nữ" vẫn còn vẹn nguyên như xưa kia.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 1
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, Tăng Thanh Hà đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" khiến nhiều fans hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Internet

Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh hiếm thời còn đen nhẻm đi đóng phim Dốc Tình, được phát sóng từ năm 2004. Hà Tăng của 20 năm trước sở hữu hình thể gầy gò và làn da ngăm. Khi xem lại chính mình thời trẻ, người đẹp chỉ biết thốt lên: "Ngày xửa ngày xưa mắc cười quá". Mặc dù sở hữu làn da ngăm ngăm nhưng không thể phủ nhận, Hà Tăng có gương mặt xinh đẹp với đường nét rất hài hòa.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh hiếm thời còn đen nhẻm đi đóng phim Dốc Tình năm 2004 - Ảnh: Internet

Ngày xưa, khi công nghệ chụp ảnh còn thô sơ, không có app chỉnh sửa hay chất lượng ảnh còn kém nhưng chất lượng nhan sắc của nàng ngọc nữ thuộc hàng cực phẩm. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng chứ không phải theo xu hướng "mắt xanh mỏ đỏ" của những năm 1990-2000.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 3

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 4
Ngày xưa dù không có app chỉnh sửa hay chất lượng ảnh còn kém nhưng chất lượng nhan sắc của nàng ngọc nữ thuộc hàng cực phẩm - Ảnh: Internet

Lật lại hình ảnh những năm cô còn là teen girl có thể thấy, Hà Tăng có gương mặt đầy đặn và mũm mĩm hơn bây giờ nhiều. Thời ấy, cô cũng biết làm đẹp cho bản thân với lớp make up nhẹ nhàng cùng mái tóc cắt sư tử và nhuộm hung đỏ.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 5

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 6
Hà Tăng có gương mặt mũm mĩm thuở còn tuổi teen - Ảnh: Internet

Bàn về sự nghiệp diễn xuất, Tăng Thanh Hà có thể được xem là nữ diễn viên dù đóng ít nhưng lại thành công nhất. Bằng chứng là suốt cả sự nghiệp nghệ thuật, số phim cô tham gia với số lượng ít cả phim truyền hình lẫn chiếu rạp và các vai khách mời. 2 vai diễn đầu tiên trong Dốc tình và Hàn Mặc Tử năm 2004 đã đưa Tăng Thanh Hà đến với vai Út Nhỏ trong Hương phù sa sau đó vào 2005, tác phẩm giúp cô bắt đầu nổi tiếng.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 7Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 8

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm 20 năm trước thời còn 'phèn', da đen nhẻm gây bão mạng xã hội - Ảnh 9
Tăng Thanh Hà có thể được xem là nữ diễn viên dù đóng ít nhưng lại thành công nhất - Ảnh: Internet

Đã 10 năm kể từ khi Tăng Thanh Hà theo chồng và rút khỏi làng giải trí, đến nay cái tên của cô vẫn còn sức hút trong lòng công chúng. Cứ mỗi lần hiện diện trên MXH, Tăng Thanh Hà đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen với bao lời xuýt xoa, khen ngợi. Có thể thấy, nàng "ngọc nữ" không đơn thuần chỉ nhận được sự quan tâm mà hơn cả cô vẫn được công chúng dành tình cảm yêu mến đặc biệt.

'Tình địch' Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc: Hôn nhân viên mãn bên trời Tây, nhan sắc 'lão hóa ngược' dù ở tuổi U40

'Tình địch' Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc: Hôn nhân viên mãn bên trời Tây, nhan sắc 'lão hóa ngược' dù ở tuổi U40

Nếu nữ chính Tăng Thanh Hà đang có cuộc sống viên mãn khi làm dâu hào môn thì diễn viên Trần Vân Anh hiện đang có cuộc sống yên ấm nơi trời Tây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà nhan sắc Tăng Thanh Hà vbiz

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang