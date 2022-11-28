Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân'

Hậu trường 28/11/2022 09:38

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ có những chia sẻ đậm chất triết lý về bản thân đi kèm là hình ảnh đen trắng của người đẹp cách đây nhiều năm về trước.

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là ‘ngọc nữ’ của màn ảnh Việt. Cô nàng có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã Louis Nguyễn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, người đẹp hạn chế tham gia showbiz, chỉ đi sự kiện do bạn bè hoặc gia đình chồng tổ chức. Tuy nhiên, mọi hoạt động của ‘ngọc nữ’ luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân' - Ảnh 1
Hôn nhân viên mãn của Tăng Thanh Hà khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa có những chia sẻ đậm chất triết lý khi bản thân đã có sự thay đổi trong cách suy nghĩ sau nhiều năm. Đi kèm là hình ảnh đen trắng của người đẹp cách đây nhiều năm về trước.

Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân' - Ảnh 2

Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân' - Ảnh 3
Tăng Thanh có bài chia sẻ đầy triết lý về bản thân - Ảnh: IGNV

Bài đăng của Hà Tăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã thể hiện sự đồng tình. Nhiều người cho rằng, làm bất cứ việc gì cũng nên suy nghĩ đến cảm xúc của bản thân, liệu rằng có thấy hạnh phúc và thoải mái hay không. Bởi như vậy thì mới thực sự làm bản thân có một tâm trạng tốt.

Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân' - Ảnh 4
Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của ngọc nữ - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy rằng, hậu làm dâu chốn hào môn, Hà Tăng quyết định rời xa ánh hào quang để chu toàn cho gia đình cũng như phát triển công việc kinh doanh riêng của mình. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Tăng Thanh Hà được nhận xét ngày càng ngọt ngào. Gần đây, Tăng Thanh Hà và ông xã đã tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Tăng Thanh Hà diện đầm trễ vai trắng còn chồng cô - Louis Nguyễn - chọn bộ vest đen tiếp khách. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cả hai nói về quãng đường 10 năm chung sống và có ba con xinh xắn, ngoan ngoãn.

Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân' - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà và ông xã đã tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

Trong suốt 12 năm yêu nhau và 10 năm về chung một nhà, những dịp đặc biệt, vợ chồng Hà Tăng luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Dịp kỷ niệm chín năm ngày cưới, nữ diễn viên đăng ảnh bên chồng kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và gia đình của chúng ta. Mẹ con em thật may mắn khi có anh bên cạnh. Yêu anh". Còn Louis bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".

Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn, một cái tên ý nghĩa mang đậm dấu ấn Việt Nam?

Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn, một cái tên ý nghĩa mang đậm dấu ấn Việt Nam?

Trong một bài đăng dành cho ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của chồng khiến không ít khán giả vừa ngạc nhiên vừa dành lời khen ngợi cho cái tên đầy ý nghĩa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh