Hậu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà bất ngờ có chia sẻ đầy triết lý 'Ngày trước làm gì cũng suy nghĩ cho người khác, còn bây giờ thì ưu tiên cho bản thân'

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ có những chia sẻ đậm chất triết lý về bản thân đi kèm là hình ảnh đen trắng của người đẹp cách đây nhiều năm về trước.

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là ‘ngọc nữ’ của màn ảnh Việt. Cô nàng có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã Louis Nguyễn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, người đẹp hạn chế tham gia showbiz, chỉ đi sự kiện do bạn bè hoặc gia đình chồng tổ chức. Tuy nhiên, mọi hoạt động của ‘ngọc nữ’ luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Hôn nhân viên mãn của Tăng Thanh Hà khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa có những chia sẻ đậm chất triết lý khi bản thân đã có sự thay đổi trong cách suy nghĩ sau nhiều năm. Đi kèm là hình ảnh đen trắng của người đẹp cách đây nhiều năm về trước.

Tăng Thanh có bài chia sẻ đầy triết lý về bản thân - Ảnh: IGNV Bài đăng của Hà Tăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã thể hiện sự đồng tình. Nhiều người cho rằng, làm bất cứ việc gì cũng nên suy nghĩ đến cảm xúc của bản thân, liệu rằng có thấy hạnh phúc và thoải mái hay không. Bởi như vậy thì mới thực sự làm bản thân có một tâm trạng tốt.

Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của ngọc nữ - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy rằng, hậu làm dâu chốn hào môn, Hà Tăng quyết định rời xa ánh hào quang để chu toàn cho gia đình cũng như phát triển công việc kinh doanh riêng của mình. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Tăng Thanh Hà được nhận xét ngày càng ngọt ngào. Gần đây, Tăng Thanh Hà và ông xã đã tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Tăng Thanh Hà diện đầm trễ vai trắng còn chồng cô - Louis Nguyễn - chọn bộ vest đen tiếp khách. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cả hai nói về quãng đường 10 năm chung sống và có ba con xinh xắn, ngoan ngoãn. Tăng Thanh Hà và ông xã đã tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới - Ảnh: Internet Trong suốt 12 năm yêu nhau và 10 năm về chung một nhà, những dịp đặc biệt, vợ chồng Hà Tăng luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Dịp kỷ niệm chín năm ngày cưới, nữ diễn viên đăng ảnh bên chồng kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và gia đình của chúng ta. Mẹ con em thật may mắn khi có anh bên cạnh. Yêu anh". Còn Louis bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".

Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn, một cái tên ý nghĩa mang đậm dấu ấn Việt Nam? Trong một bài đăng dành cho ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của chồng khiến không ít khán giả vừa ngạc nhiên vừa dành lời khen ngợi cho cái tên đầy ý nghĩa.

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