Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn, một cái tên ý nghĩa mang đậm dấu ấn Việt Nam?

Sau hơn một thập kỷ về chung một nhà với 3 trái ngọt ‘đủ nếp đủ tẻ’, Tăng Thanh Hà và ông xã doanh nhân đã "đánh dấu" cột mốc đáng nhớ bằng một bữa tiệc kỷ niệm tại biệt thự sang trọng. Cặp đôi không quên dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, ấm áp hệt những ngày đầu mới yêu.

Tăng Thanh Hà và ông xã doanh nhân đã "đánh dấu" cột mốc bên nhau 10 năm bằng một bữa tiệc kỷ niệm tại biệt thự sang trọng - Ảnh: IGNV

Không những thế, Louis Nguyễn – ông xã Tăng Thanh Hà còn khiến dân tình không khỏi ghen tỵ với những câu nói ngôn tình gửi tới bà xã trên trang cá nhân vào dịp đặc biệt này.