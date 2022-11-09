Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn, một cái tên ý nghĩa mang đậm dấu ấn Việt Nam?

Trong một bài đăng dành cho ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà bất ngờ tiết lộ tên tiếng Việt của chồng khiến không ít khán giả vừa ngạc nhiên vừa dành lời khen ngợi cho cái tên đầy ý nghĩa.
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Sau hơn một thập kỷ về chung một nhà với 3 trái ngọt ‘đủ nếp đủ tẻ’, Tăng Thanh Hà và ông xã doanh nhân đã "đánh dấu" cột mốc đáng nhớ bằng một bữa tiệc kỷ niệm tại biệt thự sang trọng. Cặp đôi không quên dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, ấm áp hệt những ngày đầu mới yêu.
Không những thế, Louis Nguyễn – ông xã Tăng Thanh Hà còn khiến dân tình không khỏi ghen tỵ với những câu nói ngôn tình gửi tới bà xã trên trang cá nhân vào dịp đặc biệt này.
Đáp lại lời nhắn ngọt ngào của anh xã, Tăng Thanh Hà cũng đăng tải trên trang cá nhân tiết lộ cột mốc quen nhau của hai vợ chồng kèm lời chúc mừng ông xã thành công trong công việc kinh doanh. Qua đó, ngọc nữ cũng tiết lộ tên tiếng Việt của ông xã Louis Nguyễn là Quốc Khánh.
Bên dưới bình luận, ngoài những lời chúc mừng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết tên thật của chồng Tăng Thanh Hà, có người còn thốt lên ‘Anh là Việt Kiều nhưng tên Quốc Khánh, một cái tên rất hay và ý nghĩa’.
Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dần rời xa hào quang showbiz để lui về làm hậu phương vững chắc cho tổ ẩm. Từ vai trò một diễn viên, người mẫu, cô chuyển hướng sang kinh doanh và chăm sóc dàn thiên thần nhí. Không có thói quen phô trương hay thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, cặp đôi chỉ kề cận và dành cho đối phương những hành động quan tâm bình thường nhất.