Thì ra em dâu Hà Tăng từng có mối lương duyên đặc biệt từ trước với hoa hậu Phạm Hương?

Linh Rin sinh năm 1993, tên thật là Ngô Phương Linh. Cô tham gia nhiều cuộc thi dành cho giới trẻ như Miss Teen 2010, Miss Cuxi 2010, HHT Icon hay The Look năm 2017 (thuộc đội Phạm Hương ). Linh Rin hoạt động giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Cô từng thử sức ca hát qua MV Là yêu anh, Một người phía sau… hay diễn xuất trong phim Lời nói dối ngọt ngào, Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online.

Linh Rin từng gây sốt với khán giả khi là học trò của Phạm Hương tại một chương trình HHT Icon hay The Look năm 2017. Mặc dù không cán đích ở ngôi vị cao nhất nhưng cái mác "học trò Phạm Hương" hay nữ thần mặc mộc chính là những điều khán giả nhớ về Linh Rin.

Sau The Look, hoạt động của Linh Rin khá trầm lắng và chưa có thành tựu nổi bật. Cô chuyển hướng kinh doanh. Đến năm 2019, Linh Rin được chú ý hơn khi hẹn hò Phillip Nguyễn - em chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà.

Thầy trò Phạm Hương và Linh Rin - Ảnh: Internet

Cả 2 thầy trò đều đã tìm cho mình được bến đỗ bình yên bên người mà mình yêu thương nhất. Thời điểm "cô giáo" Phạm Hương quyết định dừng hẳn toàn bộ sự nghiệp của mình ở Việt Nam để sang Mỹ định cư đã khiến khán giả vô cùng tiếc nuối, bởi lẽ tên tuổi - sức hút của Phạm Hương tại thời điểm đó không một mỹ nhân nào có thể hạ gục.

Phạm Hương có cuộc sống viên mãn với 2 nhóc tỳ - Ảnh: Internet

Phạm Hương của năm 2022 đã là bà mẹ 2 con và nhan sắc vẫn bất chấp mọi đối thủ. Khán giả phần nào hình dung được cuộc sống viên mãn của Phạm Hương thông qua những bức hình cô đăng tải trên trang cá nhân.

Còn về học trò Linh Rin, cô cũng sắp sửa về làm dâu nhà hào môn, trở thành vợ của doanh nhân Phillip Nguyễn. Trên trang viết cá nhân, Phillip Nguyễn cũng dành cho ‘hôn thê’ những lời ngọt ngào "Hơn 10 năm qua, mọi người vẫn thường hỏi tôi khi nào kết hôn. Ngày hôm nay, tôi muốn nói rằng tôi đã tìm được chân ái của cuộc đời", Phillip Nguyễn viết trên trang cá nhân. Đáp lại, Linh Rin trả lời: "Anh ơi, yêu anh".