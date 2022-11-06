Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý?

Hậu trường 06/11/2022 08:23

Tăng Thanh Hà đã cùng với ông xã tổ chức tiệc hoành tráng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà được biết đến là ngọc nữ màn ảnh Việt. Sau khi kết hôn với ông xã Louis, cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh. Trong 10 năm hôn nhân, Tăng Thanh Hà hạ sinh 3 con "đủ nếp đủ tẻ" cho Louis Nguyễn. Con đầu lòng của cặp đôi là bé trai Richard, sinh năm 2015. Ái nữ Chloe là con thứ 2, sinh sau Richard 2 năm, và một thiên thần nhỏ chào đời vào cuối năm 2021, tên Mason.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 1

Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet

Mới đây, Tăng Thanh Hà và ông xã Louis đã tổ chức tiệc hoành tráng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình. Cụ thể, trên trang cá nhân, Kathy Uyên cùng một vài người bạn đã đăng tải khoảnh khắc đến chung vui ngày đặc biệt này cùng với Tăng Thanh Hà. Đính kèm theo đó, cô cũng không quên gửi lời chúc mừng đến vợ chồng ngọc nữ.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 3

Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 4
Tăng Thanh Hà và ông xã Louis đã tổ chức tiệc hoành tráng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bữa tiệc được trang trí bắt mắt với tông trắng chủ đạo, cùng với nhiều cây xanh và hoa tươi đầy ấm cúng, sang trọng trong biệt thự triệu đô. Trong ngày kỷ niệm này, Louis Nguyễn diện bộ vest đen đầy lịch lãm, còn Hà Tăng nổi bật trong chiếc đầm trắng tinh khôi, xinh đẹp tựa như cô dâu mới cưới.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 5
Louis Nguyễn diện bộ vest đen đầy lịch lãm, còn Hà Tăng nổi bật trong chiếc đầm trắng tinh khôi, xinh đẹp tựa như cô dâu mới cưới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong không gian trang trí bữa tiệc còn xuất hiện một bức vẽ cả gia đình Tăng Thanh Hà, một tổ ấm 5 người cùng với 2 chú chó cưng khiến bữa tiệc mừng thêm phần ý nghĩa. Bức vẽ là điểm nhấn đánh dấu chặng đường đẹp trong hôn nhân của gia đình ngọc nữ.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 6
Bức vẽ đặc biệt về gia đình của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet
Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoành tráng, xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng tập trung chú ý? - Ảnh 7
Hôn nhân của vợ chồng Tăng Thanh Hà khiến nhiều người rất ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, hôn nhân của vợ chồng Tăng Thanh Hà khiến nhiều người rất ngưỡng mộ. Dù ít khi đăng tải hình ảnh chung của nhau, chỉ những dịp đặc biệt, vợ chồng cô mới chia sẻ nhưng mỗi lần như thế, cả hai lại dành cho nhau những lời nói và cử chỉ cực ngọt ngào.

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