'Tình địch' Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc: Hôn nhân viên mãn bên trời Tây, nhan sắc 'lão hóa ngược' dù ở tuổi U40

Vào dịp năm mới, trên trang cá nhân, Trần Vân Anh đã đăng tải hình ảnh hạnh phúc cùng chồng và con gái kèm theo đó là lời chúc năm mới cũng được gửi đến khán giả: "Chúc mừng năm mới. Cầu mong sức khỏe , bình an và vạn sự như ý cho mọi người”. Cả gia đình cô diện cho mình trang phục áo dài đỏ đồng điệu với nhau, trong đó ái nữ nhận được nhiều lời khen vì Tết năm nay đã lớn phổng, xinh đẹp.

Năm 2008, bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc lên sóng và lập tức tạo nên cơn sốt do câu chuyện hấp dẫn cũng như ngoại hình, diễn xuất nổi trội của dàn diễn viên. Ngoài cặp nam nữ chính Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà , Trần Vân Anh là diễn viên nổi bật nhất khi vào vai Ngọc Diệp - nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự đanh đá, mưu mô. Ngọc Diệp luôn tìm cách hãm hại và nhục mạ Trúc (Tăng Thanh Hà). Nếu nữ chính Tăng Thanh Hà đang có cuộc sống viên mãn khi làm dâu hào môn thì diễn viên Trần Vân Anh hiện đang có cuộc sống yên ấm nơi trời Tây.

Con gái nhà Trần Vân Anh có tên là Alex năm nay gần 12 tuổi, rất xinh xắn, có nhiều nét giống mẹ. Ái nữ là người cá tính và hoạt bát đặc biệt có sở thích chơi thể thao và luyện võ Taekwondo. Không những thế cô bé còn học rất giỏi, hiện tại đang theo học tại ngôi trường nổi tiếng. Đây cũng là điều khiến nữ diễn viên luôn tự hào về con. Theo Trần Vân Anh, con gái có ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Con gái nhà Trần Vân Anh có tên là Alex năm nay gần 12 tuổi, rất xinh xắn, có nhiều nét giống mẹ - Ảnh: Internet

Có thể nói, vai diễn Ngọc Diệp trong Bỗng Dưng Muốn Khóc đã giúp tên tuổi của Vân Anh vụt sáng trong làng điện ảnh. Trước đó, cô hoạt động với vai trò người mẫu và là một trong những chân dài nổi tiếng ở Việt Nam những năm 2006 – 2008, cùng thời với Hoàng Yến, Ngọc Quyên…

Vân Anh từng hoạt động với vai trò người mẫu và là một trong những chân dài nổi tiếng ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vân Anh bất ngờ lên xe hoa với Hữu Huy - một Việt kiều Canada. Sau khi kết hôn, Vân Anh vẫn xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí. Năm 2010, cô tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật và cùng chồng sang Canada định cư.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vân Anh bất ngờ lên xe hoa với Hữu Huy - một Việt kiều Canada - Ảnh: Internet

Dù sinh sống ở trời Tây nhưng Vân Anh vẫn duy trì phong tục Việt Nam trong những dịp lễ truyền thống. Điều này không chỉ giúp cô vơi bớt nỗi nhớ quê hương mà còn để con gái luôn có ý thức hướng về nguồn cội. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng Vân Anh thường đưa con gái đi du lịch, thăm thú những địa điểm mới lạ.

Dù sinh sống ở trời Tây nhưng Vân Anh vẫn duy trì phong tục Việt Nam trong những dịp lễ truyền thống - Ảnh: Internet

Kể về cuộc sống nơi đất khách, Vân Anh bày tỏ: "Tôi thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người chồng phù hợp với mình, có gia đình nhỏ ấm áp. Dù ở xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn". Nữ diễn viên cũng hạnh phúc tiết lộ, chồng cô là người đàn ông của gia đình, rất đảm việc nhà, luôn san sẻ với cô trong việc chăm sóc con.

Xa showbiz đã lâu nhưng cuộc sống của Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình. Những khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Vân Anh khiến bạn bè và khán giả mến mộ cũng vui lây. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Ngọc Diệp".

Những khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Vân Anh khiến bạn bè và khán giả mến mộ cũng vui lây - Ảnh: Internet

Ở tuổi U40, nhan sắc của Vân Anh ngày càng mặn mà. Cùng với phong cách thời trang năng động, trẻ trung, cô được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Hiện Vân Anh làm việc cho một hãng thời trang chuyên về quần áo thể thao ở thị trường Mỹ và Canada.

Ở tuổi U40, nhan sắc của Vân Anh ngày càng mặn mà - Ảnh: Internet

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Vân Anh vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc", đặc biệt là "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Trong những dịp đặc biệt của Tăng Thanh Hà, Vân Anh vẫn gửi lời chúc mừng, thăm hỏi bạn. Cô cũng hứa hẹn sẽ trở về Việt Nam vào một ngày không xa.