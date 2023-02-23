Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn'

Hậu trường 23/02/2023 19:09

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải bài viết cho biết cảm thấy hụt hẫng với mối quan hệ từng xem là 'bạn thân'.

Việt Hương là một trong những danh hài nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả mà nữ diễn viên còn có tấm lòng nhân hậu và thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh.

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - Ảnh 1
Việt Hương là một trong những danh hài nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả -  Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải bài viết cho biết cảm thấy hụt hẫng với nhiều mối quan hệ từng rất thân thiết, hết lòng hết dạ nhưng đổi lại là sự thờ ơ. Cô còn cho biết, bản thân đã đến lúc buông bỏ những mối quan hệ không cần thiết.

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - Ảnh 2

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - Ảnh 3
Việt Hương đăng tải bài viết cho biết cảm thấy hụt hẫng với nhiều mối quan hệ từng rất thân thiết - Ảnh: Internet

Bài viết của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của khán giả. Đa phần đều khuyên cô buông bỉ để nhẹ lòng những mối ‘nghiệt duyên’. Vì dù sao cũng sống hết mình thì không có gì đáng hổ thẹn.

Được biết, Việt Hương từng khiến nhiều khán giả trầm trồ khi chi tiền tỷ để tặng quà cho những người thân thiết. Cụ thể, Việt Hương từng "chơi lớn" tặng Hoàng Mập xế hộp để làm quà sinh nhật. Nam diễn viên khá bất ngờ trước món quà khủng từ người em thân thiết dành riêng cho mình. Không chỉ tặng xe hơi, trước đó Việt Hương cũng đã từng tặng Hoàng Mập 2 cây vàng nhân ngày sinh nhật.

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - Ảnh 4
Việt Hương từng "chơi lớn" tặng Hoàng Mập xế hộp để làm quà sinh nhật - Ảnh: Internet

 

Không những thế, Việt Hương còn từng được người thân của những cố nghệ sĩ Chí Tài, Vân Quang Long và Phi Nhung tin tưởng giao trọng trách lo hậu sự tại Việt Nam. Với hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong nước và hải ngoại.

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - Ảnh 5

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - Ảnh 6
Việt Hương còn từng được người thân của những cố nghệ sĩ thân thiết tin tưởng giao trọng trách lo hậu sự tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Con người cô gần gũi, luôn hết mình vì bạn bè nên rất được anh em trong giới tin tưởng.  Khán giả dành rất nhiều lời khen ngợi cho sự hào phóng, tốt bụng của Việt Hương dành cho mọi người xung quanh.

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