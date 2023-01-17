Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Hậu trường 17/01/2023 19:30

Sau khi Việt Hương quyết định đưa cả gia đình từ Mỹ về Việt Nam định cư, con gái của nữ danh hài dần làm quen với môi trường mới. Dù nhà không có gì ngoài điều kiện nhưng cô bé vẫn giữ thói quen sống giản dị.

Sau khi Việt Hương quyết định đưa cả gia đình từ Mỹ về Việt Nam định cư, con gái Elyza dần làm quen với môi trường mới. Dù nhà không có gì ngoài điều kiện nhưng cô bé vẫn giữ thói quen sống giản dị.

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
Việt Hương quyết định đưa cả gia đình từ Mỹ về Việt Nam định cư - Ảnh: Internet

Được biết, Elyza tên thật là Nguyễn Phương Vy sinh năm 2009, là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Việt Hương và Hoài Phương. Trước đây, bé sinh sống cùng bố ở Mỹ, còn Việt Hương thường xuyên đi về Việt Nam để tham gia nghệ thuật. Từ đầu năm 2021, vợ chồng nữ danh hài quyết định đưa con về nước định cư.

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2
 Elyza tên thật là Nguyễn Phương Vy sinh năm 2009, là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Việt Hương và Hoài Phương - Ảnh: Internet

Elyza sở hữu thành tích học tập đáng nể từ khi còn bé. Theo tiết lộ của bà xã Hoài Phương, con gái từng được huy chương đồng môn wushu, thuộc top 3 học sinh học tốt tại một trường ở Mỹ khi chỉ mới 9 tuổi. Dù sinh sống ở Mỹ thời gian dài song cô bé vẫn nói thành thạo tiếng Việt và rất yêu thích các món ăn Việt Nam. Điều này khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy tự hào.

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3
Dù sinh sống ở Mỹ thời gian dài song cô bé vẫn nói thành thạo tiếng Việt và rất yêu thích các món ăn Việt Nam - Ảnh: Internet

Vừa về Việt Nam, cô bé đã được Việt Hương cho theo học trường quốc tế nổi tiếng. Nữ danh hài phải chi tiền học phí hơn 500 triệu đồng/năm. Dù vậy, Elyza không bị mẹ đặt áp lực phải học giỏi, có điểm số cao. Song, thành tích học tập của Elyza dư sức khiến bố mẹ tự hào. Khi còn ở Mỹ, cô bé được tuyển thẳng vào lớp 2 vì là 1 trong 10 học sinh giỏi nhất trường. Ngoài ra, Elyza còn thường xuyên đi du lịch cùng bố mẹ. Trong chuyến vi vu tại Mỹ vào tháng 8/2022, gia đình Việt Hương dùng cả trực thăng để di chuyển.

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4
Trong chuyến vi vu tại Mỹ vào tháng 8/2022, gia đình Việt Hương dùng cả trực thăng để di chuyển - Ảnh: Internet

Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con gái Việt Hương vẫn giữ lối sống giản dị. Cô bé thường xuyên diện những bộ trang phục bình dân giá chỉ 100 nghìn đồng. Chỉ những dịp quan trọng, Elyza mới "lên đồ" sang trọng, lộng lẫy bên cạnh bố mẹ. Đặc biệt, con gái Việt Hương thừa hưởng khiếu hài hước từ mẹ. Trong những đoạn video Elyza đăng tải trên mạng xã hội, cô bé mặc đồ bộ, để mặt mộc, tự tin thể hiện tài diễn xuất.

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5
Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con gái Việt Hương vẫn giữ lối sống giản dị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Elyza cũng yêu thích các món ăn Việt Nam. Cô bé chia sẻ: "Con biết ăn cả món ăn Việt Nam, kể cả mắm tôm, rau thơm các loại. Con biết nói tiếng Việt và viết thơ cho mẹ bằng tiếng Việt".

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6
Elyza cũng yêu thích các món ăn Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo Hoài Phương, con gái là người tự lập, hòa đồng, dễ thích nghi nên nhanh chóng hòa nhập và có nhiều bạn mới. Trước dịch, Elyza chỉ cần bố mẹ đưa đón trong tuần học đầu tiên. Sang tuần thứ hai, cô bé đã có thể tự đi cùng tài xế. Trong gia đình, Hoài Phương đảm nhận việc dạy con còn Việt Hương thường tâm sự, thủ thỉ với Elyza.

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 7

Con gái Việt Hương: Gia đình khá giả vẫn sống giản dị, mặc đồ bình dân 100 ngàn, tiết kiệm tiền ống heo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 8
Với sự dạy dỗ tận tình của bố mẹ, Elyza từ bé đã chăm làm từ thiện - Ảnh: Internet

Với sự dạy dỗ tận tình của bố mẹ, Elyza từ bé đã chăm làm từ thiện. Cô bé phụ mẹ các công việc như dán bao, sticker lên bánh gửi tuyến đầu chống dịch. Vào tháng 1/2023, Elyza gây chú ý khi dành số tiền 10 triệu đồng từ ống heo tiết kiệm để góp quỹ cho những hoàn cảnh khó khăn. Đi cùng bố mẹ đến nơi tổ chức từ thiện, nhóc tì tiếp tục ghi điểm vì ăn mặc giản dị, tính cách gần gũi, thân thiện.

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