Nghệ sĩ Việt Hương: Đại gia ngầm của showbiz Việt, nhiều lần "chơi lớn" chi tiền tặng quà ‘khủng’ cho những người thân thiết

Không ít lần, Việt Hương từng gây xôn xao cõi mạng với những màn "chơi lớn" khi tặng quà "khủng" cho những người thân thiết.

Cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc như trước đây. Thay vào đó cô dành thời gian tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc, vun vén tổ ấm nhỏ cũng như các công tác thiện nguyện. Không ít lần người đẹp từng gây xôn xao cõi mạng với những màn "chơi lớn" khi tặng quà "khủng" cho những người thân thiết. Việt Hương thường làm các công tác thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Việt Hương đã tặng cho nhân viên một chiếc xế hộp nhân ngày sinh nhật. Được biết, người nhân viên này đã gắn bó bên nữ danh hài suốt 5 năm nên cô hào phóng chi số tiền lớn để tậu xe hơi tặng cô ấy. Việt Hương hào hứng chia sẻ: "Sau 5 năm làm cho công ty lấy chồng được tổ chức đám cưới, mà không lấy chồng thì tặng 1 chiếc xe. Được cái công ty ế đều, nay bạn khó tính cũng rinh chiếc xe của tui. Chúc bạn vui vẻ mau có bồ".

Việt Hương đã tặng cho nhân viên một chiếc xế hộp nhân ngày sinh nhật - Ảnh: Internet Trước đó, khán giả đã từng trầm trồ khi Việt Hương "chơi lớn" tặng Hoàng Mập xế hộp để làm quà sinh nhật. Nam diễn viên khá bất ngờ trước món quà khủng từ người em thân thiết dành riêng cho mình. Trong một dịp sinh nhật khác của Hoàng Mập, Việt Hương cũng "chơi lớn" tặng bạn sợi dây chuyền trị giá đến 2 cây vàng. Nam diễn viên hào hứng chia sẻ: "Việt Hương đi mua quà cho mình, tặng cái mặt ông Phật quá đẹp và sợi dây chuyền 2 cây vàng. Em ấy hứa 1 năm tặng 1 cây. Vậy sang năm được 3 cây. Vậy 100 năm sau Hoàng Mập được bao nhiêu cây vàng?". Việt Hương "chơi lớn" tặng Hoàng Mập xế hộp để làm quà sinh nhật - Ảnh: Internet Ngoài ra, Hoàng Mập còn rất biết ơn khi Việt Hương hào phóng cho anh mượn tiền để làm phim. Nam diễn viên chia sẻ anh từng cần 500 triệu đồng để đầu tư làm phim nhưng nữ danh hài bất ngờ chuyển khoản hẳn 1 tỷ đồng hỗ trợ Hoàng Mập.

Hoàng Mập còn rất biết ơn khi Việt Hương hào phóng cho anh mượn tiền để làm phim - Ảnh: Internet Hoàng Mập tâm sự: "Có nhỏ em gái Việt Hương tánh kỳ ghê. Mỗi khi anh nói bấm máy phim mới là nhỏ em tự nguyện chuyển tiền, sợ anh nó kẹt tiền lo cho đoàn phim, chỉ dự định phụ anh 500 triệu đồng ai ngờ chuyển cho anh tận 1 tỷ đồng. Thương nhỏ em ghê vậy đó. Nếu có kiếp sau, cũng hy vọng được theo làm anh em nữa nhé!". Không chỉ vậy, Việt Hương cũng từng tậu ô tô để tặng quản lý của mình. Quản lý của Việt Hương từng tham gia sản xuất khá nhiều chương trình nổi tiếng nhưng dần dần anh đã rút khỏi công ty để lui về phía sau hỗ trợ cho nữ danh hài. Bà xã Hoài Phương rất biết ơn và hứa hẹn sẽ đứng ra tổ chức đám cưới hoành tráng khi người quản lý đi lấy vợ. Việt Hương cũng từng tậu ô tô để tặng quản lý của mình - Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, Việt Hương đã có ngã rẽ chuyển sang đầu tư cho các dự án nghệ thuật khác nhau. Cách đây không lâu nữ nghệ sĩ đã lên tiếng về danh xưng "đại gia ngầm của showbiz Việt": "Giàu bao nhiêu là đủ? Trong phim Xóm chùa tôi cũng có một câu rất tâm đắc là: “Giàu bao nhiêu là đủ, tiền nhiều để làm gì?”. Tôi nghĩ mình là người rất tiết kiệm, tôi sẽ mua những gì tôi cần chứ không mua những gì tôi muốn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-viet-huong-ai-gia-ngam-cua-showbiz-viet-nhieu-lan-choi-lon-chi-tien-tang-qua-khung-cho-nhung-nguoi-than-thiet-540382.html