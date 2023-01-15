Việt Hương là một trong những tên tuổi có tiếng trong showbiz Việt. Chính vì thế mà cô luôn thể hiện sức nặng trong ngôn ngữ trước người hâm mộ mỗi khi chia sẻ và đều thu về lượng tương tác cao.

Lời nói của Việt Hương luôn có sức hút cao với công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương có đôi lời ngẫm nghĩ sự đời. Cô cho biết dù rất ghét nói chuyện xã hội, chuyện của người khác, song nay cô phá lệ bàn luận về một nữ diễn viên. Cô mong mọi người chưa rõ đúng sai hãy bớt hùa theo chửi bới, chà đạp, trách móc... Thay vì triệt đường sống thì hãy hoan hỉ, mở lòng cho họ có cơ hội làm việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống và lo trả nợ.