Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương bất ngờ đăng trạng thái ngẫm nghĩ sự đời, ngầm bàn luận về lùm xùm nợ 6 tỷ của Dương Cẩm Lynh.
- Dương Cẩm Lynh từng sống sung sướng như bà hoàng, sở hữu tài sản khủng trước khi ly hôn chồng đại gia và ra đi với hai bàn tay trắng
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Việt Hương là một trong những tên tuổi có tiếng trong showbiz Việt. Chính vì thế mà cô luôn thể hiện sức nặng trong ngôn ngữ trước người hâm mộ mỗi khi chia sẻ và đều thu về lượng tương tác cao.
Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương có đôi lời ngẫm nghĩ sự đời. Cô cho biết dù rất ghét nói chuyện xã hội, chuyện của người khác, song nay cô phá lệ bàn luận về một nữ diễn viên. Cô mong mọi người chưa rõ đúng sai hãy bớt hùa theo chửi bới, chà đạp, trách móc... Thay vì triệt đường sống thì hãy hoan hỉ, mở lòng cho họ có cơ hội làm việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống và lo trả nợ.
Sự cảm thông từ Việt Hương với chuyện nợ nần của đồng nghiệp nhận được nhiều sự đồng tình. Dù không chỉ đích danh nhưng qua dữ liệu danh hài chia sẻ, dân mạng đã gọi tên Dương Cẩm Lynh - nữ diễn viên vướng ồn ào nợ nần thời gian qua.
Được biết, những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Được biết, nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.
Sau lùm xùm, nữ diễn viên bị đoàn phim cắt hợp đồng do nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim. Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.