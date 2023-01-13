Dương Cẩm Lynh 'hồng nhan bạc phận': Từng đạt thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc đến dính lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường

Dương Cẩm Lynh bắt đầu được biết tới nhờ giành giải ở những cuộc thi sắc đẹp như Á hậu Điện ảnh 1999, Top 10 Miss Việt Nam USA 2006, Miss Áo dài Texas,… Nữ diễn viên còn tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2000 với kết quả chung cuộc dừng chân ở top 22 nhưng ghi điểm vì nhan sắc nổi bật. Ở thời điểm ấy, mỹ nhân Đồng Nai được đánh giá cao vì sự tự tin và thần thái chuyên nghiệp trên sân khấu.

Những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Trước khi drama nổ ra, cô vốn là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam khi đóng nhiều bộ phim ăn khách. Ngoài ra, ít ai biết, người đẹp có quá khứ vàng son khi từng đạt nhiều thành tích khi tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô quyết định sang Mỹ học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau 7 năm sống tại Mỹ, Dương Cẩm Lynh trở về nước và cơ duyên giúp cô góp mặt trong dự án phim Sóng Đời (2008). Từ đó, cô gắn bó với nghề diễn và liên tục tham gia nhiều bộ phim đình đám như Có Lẽ Nào Ta Yêu nhau, Tiệm Ăn Dì Ghẻ, Ải Mỹ Nhân, Bánh Mỳ Ông Màu, Mặt Nạ Máu...

Dương Cẩm Lynh trong phim Ải Mỹ Nhân - Ảnh: Internet

Thời kỳ đỉnh cao, Dương Cẩm Lynh là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình và gây ấn tượng với lối diễn xuất chân thật, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp giúp cô trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng.

Dương Cẩm Lynh còn từng khiến nhiều người choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa, sở hữu tài sản khủng sau khi lấy chồng đại gia. Tuy nhiên, sau 2 năm hạnh phúc, Dương Cẩm Lynh và chồng quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2018 và ra đi với hai bàn tay trắng. Dương Cẩm Lynh cùng các con dọn ra căn hộ nhỏ bằng tiền tự tích góp của mình.

Dương Cẩm Lynh còn từng khiến nhiều người choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa, sở hữu tài sản khủng sau khi lấy chồng đại gia - Ảnh: Internet

Trở lại với lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường, được biết, nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Sau lùm xùm, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt hợp đồng do nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim.

Dương Cẩm Lynh dính lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường - Ảnh: Internet

Không những thế, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino. Phản hồi thông tin nói trên, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc do bị kẹt ngoài Phú Quốc, cô và chồng cũ đã bánh bài ở đó.

Mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện nợ nần liên quan đến bài bạc. Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.