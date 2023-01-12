Diễn viên Minh Luân: Từng hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước phút 90, hiện tại viên mãn với bạn gái xinh như hoa hậu ở tuổi U40

Minh Luân từng hẹn hò Dương Cẩm Lynh sau khi đóng chung trong bộ phim Pha lê không dễ vỡ vào năm 2011. Sau khi phim đóng máy, hai diễn viên công bố yêu nhau, trở thành cặp sao "phim thật tình thật" đình đám của điện ảnh Việt thời điểm đó. Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2012 và nhận được sự chúc phúc. Tuy nhiên, 1 tháng trước khi cưới, Minh Luân và Dương Cẩm Lynh thông báo chia tay khiến dân tình ngỡ ngàng.

Minh Luân sinh năm 1985, là diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ngoài khả năng diễn xuất được đánh giá cao thì tình trường của Minh Luân cũng điều nhận được sự quan tâm từ khán giả. Anh được xem là nam diễn viên “đào hoa” nhất nhì khi từng trải qua những mối tình với toàn mỹ nhân trong showbiz. Song, hiện tại anh đang hạnh phúc bên bạn gái kém tuổi, mong đợi 1 đám cưới.

Cuộc tình này để lại tổn thương, dằn vặt cho cả hai. Sau này, họ gạt qua chuyện buồn để tiếp tục đóng phim cùng nhau. Dương Cẩm Lynh và Minh Luân trở thành vợ chồng trong bộ phim Oan trái nghĩa tình vào năm 2019. Lần chạm mặt tình cũ đã khiến Dương Cẩm Lynh gặp không ít trở ngại về tâm lý. Song với sự chuyên nghiệp của một diễn viên thực thụ đã giúp cho cô nhanh chóng nhập vai.

Dương Cẩm Lynh và Minh Luân 'tái hợp' trở thành vợ chồng trong bộ phim Oan trái nghĩa tình vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Minh Luân cũng chia sẻ về mối tình đã qua với Dương Cẩm Lynh: “Tình yêu giúp tôi thay đổi tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Qua thời gian, tôi nghĩ tình yêu và cô ấy đã giúp tôi giảm bớt sự nóng tính và biết định hướng cho tương lai”.

Sau khi chia tay Dương Cẩm Lynh, Minh Luân tiếp tục trải qua mối tình với nhiều sao nữ khác. Anh công khai hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc từ năm 2015, thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện. Cặp đôi cũng được kỳ vọng nên duyên vợ chồng nhưng Lan Ngọc đã từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Minh Luân công khai hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc từ năm 2015 - Ảnh: Internet

Nam diễn viên tâm sự về mối tình với "ngọc nữ màn ảnh": "Tôi từng yêu nhiều người nhưng đây là mối tình đọng lại trong tôi nhiều nhất. Dù bị trả lại chiếc nhẫn cầu hôn khiến tôi rất tổn thương, nhưng tôi luôn trân trọng và nâng niu cuộc tình này"

Hiện tại, ở tuổi U40, nam diễn viên đang hạnh phúc với bạn gái Thiên Hương, kém anh 8 tuổi và đang là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi về Bolero năm 2018 nhưng mãi đến 2020, cả hai mới chính thức yêu nhau. Kể từ khi công khai hẹn hò vào năm 2022, cả hai nhận được sự chúc phúc của nhiều đồng nghiệp và khán giả. Anh thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Bạn gái nam diễn viên được nhận xét sở hữu nhan sắc xinh đẹp chẳng kém Hoa hậu.

Ở tuổi U40, nam diễn viên đang hạnh phúc với bạn gái Thiên Hương - Ảnh: Internet

Ở tuổi U40, Minh Luân mong sớm có con với bạn gái. Nam diễn viên cho rằng việc tổ chức hôn lễ chỉ là thủ tục. "Thật ra tôi nghĩ chuyện lấy vợ chỉ là thủ tục thôi, quan trọng là hai người sống thế nào với nhau. Bạn gái tôi đề xuất nên có con trước khi cưới. Tôi cũng muốn vậy. Vì thế chúng tôi đang 'thả', đợi có em bé xong cả hai mới đi đăng ký kết hôn, làm đám cưới. Tôi nghĩ việc kết hôn là có ý nghĩa ràng buộc về mặt pháp lý, là một tờ giấy thôi, không nói lên điều gì cả" - anh nói.

Không những thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh cũng thành công khi lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh. Minh Luân sở hữu cơ ngơi khủng với căn hộ ở quận 7, đầu tư hàng loạt nội thất đắt đỏ lên đến 2 tỷ đồng. Đến năm 2019, Minh Luân mạnh tay mua căn nhà rộng 100m2, trị giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, anh có căn nhà vườn rộng 3.000m2 tại Đồng Tháp, sinh sống cùng bố mẹ.

Minh Luân sở hữu cơ ngơi khủng với căn hộ - Ảnh: Internet

Cơ ngơi của ba mẹ Minh Luân ở Đồng Tháp - Ảnh: Internet

Minh Luân cũng gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, nam diễn viên từng phá sản. Anh tâm sự: "Sau 10 tháng kinh doanh nhà hàng thì tôi mất tất cả số vốn gần 2 tỷ đồng...Để trả nợ, tôi còn phải bán cả nhà và xe. Có bao nhiêu đồng hồ, nữ trang tôi cũng phải đem bán. Bao nhiêu tài sản đội nón ra đi tiếc lắm chứ nhưng giải quyết được nợ nần mới khiến cuộc sống yên ổn."

Lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, nam diễn viên từng phá sản - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều mối tình không thành, Minh Luân hiện yên ấm bên bạn gái. Người hâm mộ còn mong đợi nam diễn viên và bạn gái kém tuổi sẽ sớm nên duyên và đón con đầu lòng.