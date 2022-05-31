Giữa tin đồn rạn nứt tình cảm, thêm tình tiết khẳng định chắc nịch diễn viên Minh Luân và bạn gái đã 'toang'?

Minh Luân là một trong những nam tài tử điển trai quá quen thuộc với người hâm mộ phim truyền hình Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nhận được nhiều sự quan tâm thì cuộc sống đời tư của nam diễn viên cũng gây nhiều sự chú ý không kém, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, Thiên Hương và Minh Luân liên tục vướng tin đồn rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet

Sau nhiều ồn ào tình cảm với các bóng hồng của Vbiz, tưởng chừng Minh Luân đã tìm được chốn đỗ bình yên bên bạn gái Thiên Hương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên lại liên tục vướng tin đồn rạn nứt bạn gái. Trên trang cá nhân, cả 2 không còn đăng ảnh chụp chung hay những lời ngọt ngào dành cho nhau như trước. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần ẩn ý việc đang trong trạng thái độc thân.