Giữa tin đồn rạn nứt tình cảm, thêm tình tiết khẳng định chắc nịch diễn viên Minh Luân và bạn gái đã 'toang'?

Giữa tin đồn chia tay, Minh Luân và bạn gái giữ khoảng cách với nhau khi tham gia cùng một sự kiện. Liệu điều này là vô tình và có ẩn ý gì khác?
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Minh Luân là một trong những nam tài tử điển trai quá quen thuộc với người hâm mộ phim truyền hình Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nhận được nhiều sự quan tâm thì cuộc sống đời tư của nam diễn viên cũng gây nhiều sự chú ý không kém, đặc biệt là chuyện tình cảm.
Sau nhiều ồn ào tình cảm với các bóng hồng của Vbiz, tưởng chừng Minh Luân đã tìm được chốn đỗ bình yên bên bạn gái Thiên Hương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên lại liên tục vướng tin đồn rạn nứt bạn gái. Trên trang cá nhân, cả 2 không còn đăng ảnh chụp chung hay những lời ngọt ngào dành cho nhau như trước. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần ẩn ý việc đang trong trạng thái độc thân.
Mới đây, giữa tin đồn rạn nứt, cặp đôi đã có dịp xuất hiện chung trong một sự kiện. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả, cặp đôi không còn tình tứ như lần trước mà thay vào đó là giữ khoảng cách khi chụp chung khung hình. Điều này càng khiến cư dân mạng có thêm cơ sở chắc chắn tin đồn 'đường ai nấy đi' giữa Minh Luân và Thiên Hương là có thật.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng, còn sự tình thật hư ra sao thì phải đợi chính chủ lên tiếng rõ ràng. Trước đó, Minh Luân và bạn gái cũng có thông báo dự định về chung một nhà tuy nhiên do tình hình dịch bệnh lúc đó còn phức tạp nên cả 2 đành phải dời hôn lễ cho đến hiện tại.