Dương Cẩm Lynh từng sống sung sướng như bà hoàng, sở hữu tài sản khủng trước khi ly hôn chồng đại gia và ra đi với hai bàn tay trắng

Những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Trước khi xảy ra những lùm xùm, nữ diễn viên từng khiến nhiều người choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa, sang chảnh, “dát” hàng hiệu lên người.

Những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Được biết, nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Sau lùm xùm, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt hợp đồng do nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim. Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường - Ảnh: Internet Không những thế, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino. Phản hồi thông tin nói trên, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc do bị kẹt ngoài Phú Quốc. Cô và chồng cũ đã bánh bài ở đó. Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện nợ nần liên quan đến bài bạc. Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.

Mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino - Ảnh: Internet Trước khi xảy ra những lùm xùm kể trên, Dương Cẩm Lynh từng khiến nhiều người choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa, sang chảnh, “dát” hàng hiệu lên người. Đặc biệt phải kể đến cơ ngơi rộng 200m2 được bài trí theo phong cách tân cổ điển ven sông.

Cơ ngơi rộng 200m2 được bài trí theo phong cách tân cổ điển ven sông mà Dương Cẩm Lynh từng ở trước khi ly hôn - Ảnh: Internet Nếu nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà giống như một biệt phủ. Từng vật dụng trong căn nhà đều do chính tay cô cùng người chồng cũ trang trí. Không gian bên ngoài của ngôi nhà được sơn màu trắng làm chủ đạo, được bài trí cầu kỳ qua từng chi tiết nhỏ nhất. Trong đó, phòng riêng để đồ của nữ diễn viên bao gồm túi xách, quần áo, giày dép… đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới. Chỉ tính riêng giày dép, Dương Cẩm Lynh đã sở hữu đến 700 đôi. Dương Cẩm Lynh từng sống sung sướng như bà hoàng, sở hữu nhiều đồ hiệu - Ảnh: Internet Không những thế, Dương Cẩm Lynh từng được ông xã chiều chuộng, không ngại chi 3 triệu đồng mỗi ngày mua hoa tặng vợ. Sau khi quyết định ly hôn với chồng đại gia và ra đi với hai bàn tay trắng, Dương Cẩm Lynh dọn về một căn hộ nhỏ. Dương Cẩm Lynh từng được ông xã chiều chuộng, không ngại chi 3 triệu đồng mỗi ngày mua hoa tặng vợ - Ảnh: Internet Sau khi quyết định ly hôn với chồng đại gia và ra đi với hai bàn tay trắng, Dương Cẩm Lynh dọn về một căn hộ nhỏ - Ảnh: Internet Nữ diễn viên cho biết đây là thành quả của cô sau hơn một năm miệt mài làm việc: “Tôi đã làm việc rất nhiều nên cũng có được căn nhà để mẹ con tôi sinh sống. Chung tôi có chỗ ăn uống vui chơi, vậy là tôi hài lòng và nhẹ nhàng”.

Diễn viên Minh Luân: Từng hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước phút 90, hiện tại viên mãn với bạn gái xinh như hoa hậu ở tuổi U40 Ngoài khả năng diễn xuất được đánh giá cao thì tình trường của Minh Luân cũng điều nhận được sự quan tâm từ khán giả. Anh được xem là nam diễn viên “đào hoa” nhất nhì khi từng trải qua những mối tình với toàn mỹ nhân trong showbiz.

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