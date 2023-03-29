Vào ngày đầu nhận việc, con gái Phi Nhung bất ngờ tiết lộ hiện tượng lạ có liên quan đến mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung - Wendy đăng tải đoạn clip ngắn kể về hiện tượng lạ trong ngày đầu đi nhận việc.

Năm 2021, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời đã khiến đông đảo khán giả bàng hoàng. Hơn một năm kể từ ngày cố ca sĩ ra đi, các fan, đặc biệt là con gái của Phi Nhung - Wendy Phạm vẫn chưa quên được nỗi đau ấy. Sự ra đi của Phi Nhung để lại nuối tiếc trong lòng gia đình và khán giả - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung - Wendy đăng tải đoạn clip ngắn kể về hiện tượng lạ trong ngày đầu đi nhận việc. Cô cho biết: "Trong ngày đi làm, Wendy muốn kể chuyện hồi nãy có con bướm đen đậu trên cánh cửa. Khi người ta đóng cửa nó bị rơi ra ngoài, sáu đó bay xung quanh lên cửa. Sau đó mở cửa lại con bướm đó bay vào tới Wendy đối diện. Chắc hôm nay mẹ đi theo Wendy để có một ngày suôn sẻ".

Con gái Phi Nhung - Wendy đăng tải đoạn clip ngắn kể về hiện tượng lạ trong ngày đầu đi nhận việc - Ảnh: Internet Lời chia sẻ trên của con gái Phi Nhung đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều chúc cô may mắn và thành công trong công việc vì Phi Nhung dù đã đi xa nhưng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ con gái trên mọi hành trình. Phi Nhung dù đã đi xa nhưng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ con gái trên mọi hành trình - Ảnh: Internet Trước đó, vào ngày đi xin việc, Wendy Phạm đã viết một bức thư gửi cố ca sĩ Phi Nhung cũng từng gây chú ý cộng đồng mạng. Cụ thể, bức thư viết: 'Chào mommy, hôm qua con đi phỏng vấn xin việc làm ở bệnh viện trẻ em. Con nghĩ nếu mẹ thấy, mẹ sẽ thích lắm. Con nhớ hồi đó lúc con mới ra trường, mọi lần con đi là con gửi hình cho mẹ. Mẹ cổ vũ cho con, rồi xong hỏi con làm được không? Con gửi hình bộ đồ cho mẹ thấy nữa. Con biết con luôn là niềm tự hào của mẹ, và con sẽ tiếp tục như vậy. Hôm qua, con đi xong rồi con chụp hình bệnh viện ở ngoài. Con rất muốn gửi cho mẹ coi, nhưng con gửi không được nữa. Con rất buồn, không biết lúc đó có mẹ bên cạnh không. Con yêu mẹ và luôn nhớ mẹ'.

Vào ngày đi xin việc, Wendy Phạm đã viết một bức thư gửi cố ca sĩ Phi Nhung cũng từng gây chú ý cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Chia sẻ của Wendy khiến nhiều người không khỏi xúc động, gửi lời động viên cô. Wendy Phạm - học ngành y tá tại Mỹ, tốt nghiệp vào năm 2018. Cô từng chia sẻ muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn ngành học này

Tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Thoại Mỹ có biểu cảm và hành động gây chú ý Mới đây, trong một lần tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, NSƯT Thoại Mỹ đã có biểu cảm và hành động gây chú ý.

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