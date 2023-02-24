Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm

Hậu trường 24/02/2023 09:00

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải dòng tâm thư gửi mẹ Phi Nhung sau khi cô đi xin việc mới vì đây là công việc mà lúc sinh thời mẹ cô rất thích con gái làm.

Sau khi mẹ qua đời, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã dần quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên gia đình, thỉnh thoảng cũng nhắc nhớ về những kỷ niệm bên mẹ.

Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 1
Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải dòng tâm thư gửi mẹ sau khi cô đi xin việc mới vì đây là công việc mà lúc sinh thời mẹ cô rất thích con gái làm. Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung viết: "Hi Mommy! Hôm qua con đi phỏng vấn việc làm ở bệnh viện trẻ em. Con nghĩ nếu mẹ thấy mẹ sẽ thích lắm. Con nhớ hồi đó lúc con mới ra trường, mọi lần con đi là con gửi hình cho mẹ. Mẹ cổ vũ cho con rồi xong hỏi con làm được không?

Con gửi hình bộ đồ cho mẹ thấy nữa. Con biết con luôn là niềm tự hào của mẹ, và con sẽ tiếp tục như vậy. Hôm qua con đi xong rồi con chụp hình bệnh viện ở ngoài. Con rất là muốn gửi cho mẹ coi nhưng con gửi không được nữa. Con rất buồn, không biết lúc đó có mẹ bên cạnh không? I love you và miss you always".

Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 2Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 3Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 4

Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 5
Wendy Phạm đăng tải dòng tâm thư gửi mẹ sau khi cô đi xin việc mới vì đây là công việc mà lúc sinh thời mẹ cô rất thích con gái làm - Ảnh: FBNV

Những lời đáy lòng của Wendy khiến nhiều người không khỏi xúc động, gửi lời động viên cô sau sự ra đi của mẹ. Dù nghệ sĩ Phi Nhung đã mãi mãi đi xa nhưng hình ảnh của nữ ca sĩ luôn trong tâm trí khán giả.

Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 6
Wendy từng chia sẻ muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn ngành học y tá - Ảnh: Internet

 

Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm - Ảnh 7
Wendy Phạm và gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Được biết, Wendy theo học ngành y tá tại Mỹ, tốt nghiệp vào năm 2018. Cô từng chia sẻ muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn ngành học này. Hiện tại, Wendy Phạm đã ổn định cuộc sống sau khi mẹ qua đời. Cô chuyển nhà sang khu vực khác sinh sống và tiếp tục công việc y tá của mình. Mỗi ngày, cô thường chia sẻ hình ảnh về các hoạt động của gia đình nhỏ cũng như những kỉ niệm về mẹ với khán giả.

 

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung?

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung?

Sau khi rời nhà 'mẹ nuôi' Phi Nhung cùng những lùm xùm không đáng có, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, cuộc sống và ngoại hình đều có nhiều thay đổi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung vbiz

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang