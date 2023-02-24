Xúc động thư gửi mẹ của con gái Phi Nhung sau khi xin việc mới lúc sinh thời mẹ cô thích con gái làm

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải dòng tâm thư gửi mẹ Phi Nhung sau khi cô đi xin việc mới vì đây là công việc mà lúc sinh thời mẹ cô rất thích con gái làm.

Sau khi mẹ qua đời, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã dần quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên gia đình, thỉnh thoảng cũng nhắc nhớ về những kỷ niệm bên mẹ. Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải dòng tâm thư gửi mẹ sau khi cô đi xin việc mới vì đây là công việc mà lúc sinh thời mẹ cô rất thích con gái làm. Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung viết: "Hi Mommy! Hôm qua con đi phỏng vấn việc làm ở bệnh viện trẻ em. Con nghĩ nếu mẹ thấy mẹ sẽ thích lắm. Con nhớ hồi đó lúc con mới ra trường, mọi lần con đi là con gửi hình cho mẹ. Mẹ cổ vũ cho con rồi xong hỏi con làm được không?

Con gửi hình bộ đồ cho mẹ thấy nữa. Con biết con luôn là niềm tự hào của mẹ, và con sẽ tiếp tục như vậy. Hôm qua con đi xong rồi con chụp hình bệnh viện ở ngoài. Con rất là muốn gửi cho mẹ coi nhưng con gửi không được nữa. Con rất buồn, không biết lúc đó có mẹ bên cạnh không? I love you và miss you always".

Wendy Phạm đăng tải dòng tâm thư gửi mẹ sau khi cô đi xin việc mới vì đây là công việc mà lúc sinh thời mẹ cô rất thích con gái làm - Ảnh: FBNV Những lời đáy lòng của Wendy khiến nhiều người không khỏi xúc động, gửi lời động viên cô sau sự ra đi của mẹ. Dù nghệ sĩ Phi Nhung đã mãi mãi đi xa nhưng hình ảnh của nữ ca sĩ luôn trong tâm trí khán giả. Wendy từng chia sẻ muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn ngành học y tá - Ảnh: Internet Wendy Phạm và gia đình nhỏ - Ảnh: Internet Được biết, Wendy theo học ngành y tá tại Mỹ, tốt nghiệp vào năm 2018. Cô từng chia sẻ muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn ngành học này. Hiện tại, Wendy Phạm đã ổn định cuộc sống sau khi mẹ qua đời. Cô chuyển nhà sang khu vực khác sinh sống và tiếp tục công việc y tá của mình. Mỗi ngày, cô thường chia sẻ hình ảnh về các hoạt động của gia đình nhỏ cũng như những kỉ niệm về mẹ với khán giả.

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