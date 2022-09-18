Hai lần như một, Trường Giang đều lặng lẽ làm điều này khi đến viếng di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung?

Trong lễ giỗ đầu tiên của cố ca sĩ Phi Nhung, nhiều sao Việt đình đám như Mạnh Quỳnh , Trường Giang , Chế Thanh, Quách Tuấn Du, Trang Trần,... đã đến tận Bình Phước để thắp hương cho cố ca sĩ.

Đã gần một năm kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung mất. Nhiều người thân, khán giả và bạn bè vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương cô. Mới đây, thông tin về lễ giỗ đầu nữ ca sĩ được chia sẻ. Rất đông bạn bè, khán giả, đồng nghiệp không ngại đường xa đến chùa Pháp Lạc ở Bình Phước để dự lễ giỗ đầu tiên của cô.

Trong ngày này, Trường Giang diện trang phục giản dị khi đến dự ngày giỗ của Phi Nhung. Nam danh hài buồn bã khi đứng trước di ảnh của cố ca sĩ. Ông xã Nhã Phương ngắm nhìn từng bức ảnh kỷ niệm đang được trưng bày tại chùa để tưởng nhớ về đàn chị.

Được biết đây không phải lần đầu Trường Giang lặng lẽ trước di ảnh của Phi Nhung. Trong lễ 49 ngày của cố ca sĩ, ông xã Nhã Phương cũng từng đến viếng và không giấu được sự nghẹn ngào. Khi đó, nam danh hài đã bật khóc, đứng trầm tư một lúc lâu và cúi đầu thành kính trước bàn thờ của giọng ca Bông Điên Điển.

Trong lễ 49 ngày mất của Phi Nhung, Trường Giang đã bật khóc, đứng trầm tư một lúc lâu và cúi đầu thành kính trước bàn thờ của giọng ca Bông Điên Điển - Ảnh: Internet

Khuya ngày 15/09 ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam để đại diện cho các đồng nghiệp và khán giả ở hải ngoại tham dự lễ giỗ đầu cố ca sĩ Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh cũng đáp chuyến bay từ sớm dự dỗ đầu ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Quả thực tình bạn của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt. Nhớ lại khoảng thời gian nữ ca sĩ yên nghỉ nơi chín suối, Mạnh Quỳnh đã nghẹn ngào chia sẻ: "Lời Nhung hứa khi mình về già Quỳnh ngồi xe lăn Nhung đẩy Quỳnh đi hát phục vụ khán giả cho trọn một đời cống hiến cho nghệ thuật cho người Việt Nam của mình giờ Nhung thất hứa rồi! Nhưng thôi, Quỳnh không trách Nhung đâu! Nhung đã sống quá trọn vẹn một kiếp người rồi! Mai mốt đi hát ở đâu khán giả hỏi thăm Nhung thì Quỳnh sẽ kể Nhung nghe! Còn những gì mình chưa nói hay nợ nhau thì để kiếp sau trả nha!".

Mạnh Quỳnh luôn nhớ về người bạn tri kỉ - Ảnh: Internet

Dù Phi Nhung đã ra đi nhưng mọi người vẫn luôn nhớ mãi về hình ảnh của một ca sĩ xinh đẹp, tài năng, giọng hát ngọt ngào cùng tấm lòng hiền lành, thân thiện. Lúc sinh thời, cô luôn hết lòng giúp đỡ người khác, nhận nuôi hàng chục trẻ em mồ côi để các bé phát triển trong môi trường tốt nhất.

Dù Phi Nhung đã ra đi nhưng mọi người vẫn luôn nhớ mãi về hình ảnh của một ca sĩ xinh đẹp, tài năng, giọng hát ngọt ngào cùng tấm lòng hiền lành, thân thiện - Ảnh: Internet

Tấm lòng cao đẹp, chăm làm từ thiện của Phi Nhung được mọi người trân trọng, yêu quý. Tuy buồn thương về sự ra đi của cố ca sĩ nhưng có lẽ giờ đây, cô đã được yên nghỉ ở một nơi khác yên bình hơn.