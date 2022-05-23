Vén màn 'quá khứ' 'thật sự' của Trường Giang, có thực sự nghèo khó, gian khổ như lời kể?

Hậu trường 23/05/2022 07:50

Trên mạng xã hội vừa có thông tin về cuộc sống trong quá khứ của Trường Giang ít ai biết đến.

Mới đây, trong một chương trình, Trường Giang đã có dịp trải lòng về quá khứ “thiếu ăn thiếu mặc” của mình: "Trước đây, anh không hề có ước mơ. Anh học 12 năm trong ghế nhà trường nhưng không biết ăn sáng là gì, trưa và tối cũng không ăn luôn. Xung quanh hàng xóm ai cho gì sẽ ăn đó, nói mà muốn khóc luôn. Không có một niềm tin và cũng chả nghĩ mình sẽ làm gì. Anh chỉ nghĩ đúng 1 điều là học sư phạm sẽ không tốn tiền. Nhưng sức học của anh không đủ để thi đại học, nên đã thi vào cao đẳng và cũng bị rớt".

Vén màn 'quá khứ' 'thật sự' của Trường Giang, có thực sự nghèo khó, gian khổ như lời kể? - Ảnh 1
Trường Giang nghẹn ngào kể quá khứ cơ cực của bản thân trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

 

Để trang trải cuộc sống, “Mười khó” khi đó đã phải nai lưng làm đủ loại công việc: "Sau đó anh quyết định bước chân vào TP. Hồ Chí Minh bán nước suối, nhưng lúc đến từng nhà để tiếp thị thì người ta toàn đóng cửa lại.

Vén màn 'quá khứ' 'thật sự' của Trường Giang, có thực sự nghèo khó, gian khổ như lời kể? - Ảnh 2
Trường Giang từng làm đủ mọi việc để kiếm sống - Ảnh: Internet

 

Tiếp theo anh đi phát tờ rơi, nhân viên quán và có đợt anh làm phục vụ cho vũ trường. Vì dưới quê mới lên nên anh bưng bê ly rất kĩ, nhưng không may có lần gặp một vị khách đụng trúng làm rơi toàn bộ. Cái ly lúc đó có giá 40 nghìn đồng nhưng anh đứng nhìn nó không biết nói sao".

Những chia sẻ của Trường Giang đã khiến những khách mời trong chương trình cũng như khán giả không khỏi nghẹn ngào, đồng cảm, cùng với đó lại càng thêm ngưỡng mộ, tán thưởng trước tinh thần vượt khó, sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của nam MC đình đám.

Được biết, mẹ ruột của Trường Giang mất sớm, bố của anh gà trống nuôi con. Sau thành công trong nghề, nam danh hài cùng các anh em trong nhà đã dành tặng một món quà hoành tráng cho người đàn ông vĩ đại này để an tâm hưởng tuổi già.

Vén màn 'quá khứ' 'thật sự' của Trường Giang, có thực sự nghèo khó, gian khổ như lời kể? - Ảnh 3
Bố ruột Trường Giang đứng bên góc phải - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Trường Giang có cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng bà xã Nhã Phương và con gái xinh xắn.

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng

Trong lúc Cát Phượng tuyên bố chia tay 'tình trẻ' Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đứng ngay bên cạnh cô. Phản ứng của Trường Giang ngay lúc này là điều cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

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