Trường Giang phản ứng gắt vì Nhã Phương lỡ tay để lộ mặt con gái, CĐM bất bình 'Ai thèm biết làm như quý báu lắm'

Cụ thể, trong một buổi livestream Nhã Phương đã không ‘cẩn thận’ cho khán giả thấy cận cảnh toàn bộ gương mặt của bé Destiny: ‘Chết nãy vô tình thấy nguyên mặt con nhỏ, chắc bị chửi quá nhưng kệ.’

Mới đây, trên một kênh tik tok là fanclub của Trường Giang và Nhã Phương bất ngờ chia sẻ đoạn clip Nhã Phương tiết lộ bị ông xã mắng khi vô tình tiết lộ mặt con gái.

Ngay lập tức, vấn đề này được CĐM đưa ra mổ xẻ, lên tiếng vì những quan điểm trái ngược nhau. Một vài ý kiến cho rằng việc để lộ mặt con là quá đỗi bình thường, biết bao sao Việt để lộ mặt có sao đâu mà Nhã Phương và Trường Giang lại phải làm quá mọi chuyện lên:

Một số để lại bình luận trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình

Ngược lại, cũng rất nhiều bình luận đồng ý với quan điểm không để lộ mặt con của Trường Giang và Nhã Phương vì mong muốn Destiny được sống thoải mái, bình thường, tránh bị soi mói, đặt điều.

Số khác thì đồng tình cách làm của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, không chỉ vợ chồng Trường Giang, showbiz Việt cũng có nhiều trường hợp không muốn để lộ mặt con, điển hình như: Công Vinh – Thủy Tiên, vợ chồng Thu Minh, Việt Trinh,…

Thủy Tiên - Công Vinh cũng không để lộ mặt con gái - Ảnh: Internet

Nói về lý do không muốn để lộ mặt con gái, Trường Giang cho rằng gia đình nhỏ là thế giới riêng nên cả 2 muốn giữ kín em bé để tránh sự soi mói. Với anh, việc để cho khán giả biết hay không thì cần phải tôn trọng sự quyết định của con gái mình sau này.

Mẹ con Nhã Phương mừng sinh nhật Trường Giang - Ảnh: Internet

Hiện, cộng đồng mạng vẫn còn bàn tán sôi nổi về vụ việc này.