Bị chính đàn em thân quen 'vạch trần' con người thật trên sóng truyền hình, Trường Giang khiến netizen bất ngờ vì hành động này

Hậu trường 12/05/2022 14:32

Nổi tiếng là nghệ sĩ có lối sống giản dị, tình cảm nhưng trước lời vạch trần của những người đàn em của mình ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang thực chất có đúng là người như vậy hay không?.

Trường Giang từ xưa đến nay luôn nhận được rất nhiều sự mến mộ và yêu quý từ phía khán giả, không chỉ xuất sắc trên phương diện làm MC, diễn viên,....nam nghệ sĩ còn được người hâm mộ yêu mến từ lối sống giản dị, tình cảm của mình. 

Bị chính đàn em thân quen 'vạch trần' con người thật trên sóng truyền hình, Trường Giang khiến netizen bất ngờ vì hành động này - Ảnh 1
Không ít lần người hâm mộ được nhìn thấy Trường Giang đi trên mình đôi dép tổ ong dù sở hữu tài sản khủng - Ảnh: Internet

Điều này đến từ một phần nam danh hài là mẫu nghệ sĩ vươn lên từ khó khăn nên việc Trường Giang vẫn giữ được nếp sống bình dị là điều người hâm mộ vô cùng hiểu rõ. Ngoài ra, Mười Khó còn sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho những ngôi sao trẻ mới nổi trong showbiz.

Mới đây nhất khi đang dẫn MC cho chương trình "Chọn ai đây" tập 18 đã lên sóng với sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng như Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, Gin Tuấn Kiệt, Khả Như, Puka…Trước câu hỏi được đưa ra từ phía chương trình là "Theo khảo sát từ 500 người cả nam và nữ, ai trong số các nghệ sĩ tham gia chương trình Chọn ai đây có tính hào phóng, rộng rãi nhất?”.

Bị chính đàn em thân quen 'vạch trần' con người thật trên sóng truyền hình, Trường Giang khiến netizen bất ngờ vì hành động này - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm phơi bày con người thật của Trường Giang ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ về con người thật của Trường Giang, cụ thể anh cho biết: "Anh Trường Giang có gì cũng cho đàn em hết. Mỗi khi giải lao, anh đều cho chúng tôi ăn. Anh Trường Giang mở rất nhiều nhà hàng. Tuy hiện giờ chỗ nhà hàng của anh có cái mở, cái đóng nhưng hễ mở nhà hàng nào anh ấy cũng mời các đàn em tới ăn uống thoải mái no say”.

Bị chính đàn em thân quen 'vạch trần' con người thật trên sóng truyền hình, Trường Giang khiến netizen bất ngờ vì hành động này - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ Trường Giang - Ảnh: Internet

Lời chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến cho nhiều người không khỏi phần cảm động trước hành động như thể của một người đàn anh với những em của mình. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng Trường Giang là một trong những nam nghệ sĩ hào phóng và tốt bụng nhất showbiz. 

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Từ khóa:   Diễn viên hài Trường Giang Lê Dương Bảo Lâm Trường Giang

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