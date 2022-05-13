Nhã Phương bị 'hội đồng' ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang trực tiếp bóc mẽ vợ chẳng kiêng nể

Trong chương trình "Chọn ai đây" vừa lên sóng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, điều đặc biệt có màn bóc mẽ Nhã Phương khiến dân tình được một phen cười lăn cười bò.

Trong chương trình Chọn Ai Đây, Trường Giang có chia sẻ về cuộc sống hôn nhân gia đình của mình: "Vợ tôi chỉ biết chăm con và ở không thôi. Hễ cái gì không làm được vợ tôi đều đẩy sang tôi" Tôi luôn đồng ý và bảo, cái gì em không làm được thì để anh giải quyết cho. Lúc đó, Nhã Phương còn nói: Không có anh em không sống được.

Trường Giang chia sẻ đời sống hôn nhân - Ảnh: chụp màn hình Mỗi khi tôi làm cái gì cho Nhã Phương, vợ tôi đều nịnh: Trời ơi, anh hay quá. Cái này em không biết làm luôn. Trong khi tôi biết rõ vợ tôi làm được, nhưng nhất định không chịu làm". Khả Như nghe vậy liền thốt lên: "Đúng vậy, tôi từng nghe Nhã Phương nói câu đó rồi. Kể cả không có mặt anh Trường Giang, Nhã Phương cũng nói thế. Có lần tôi sang nhà Nhã Phương chơi. Nhã Phương định gọt ổi để ăn nhưng vừa cầm dao lên lại văng luôn cả trái ổi đi. Tôi hỏi Nhã Phương, thế nhịn ăn thật à thì Nhã Phương bảo: "Không có chồng em, em không có gì để ăn hết, em chết luôn đấy".

Khả Ngân chia sẻ kỷ niệm một lần đến chơi nhà hai vợ chồng - Ảnh: Internet Lâm Vỹ Dạ cũng góp vui câu chuyện thêm phần sinh động: "Mỗi lần vào phim trường, anh Trường Giang hay gài mọi người mua đồ ăn cho anh ấy" Anh Trường Giang gợi ý các đàn em mua cái này, cái kia cho anh ây ăn. Nếu anh ấy đãi với mọi người món gì thì cũng đem đến quán của anh ấy chứ không bỏ tiền ra mua. Mọi người cứ thắc mắc hoài, mãi một lần, anh Trường Giang tâm sự là do vợ không đưa anh ấy tiền. Khả Như thấy thế liền nói tiếp: "Có một lần tôi đi lưu diễn ở Mỹ với anh Trường Giang. Đêm đó, anh Trường Giang đang gọi Facetime cho con xong liền quay ra bảo tôi: Ê, có vợ giúp tiết kiệm được nhiều lắm. Tao tính mang 1.000 đô (hơn 23 triệu đồng) qua Mỹ thì vợ rút hết, còn có 100 đô (hơn 2.3 triệu) mang theo. Lâm Vỹ Dạ bất ngờ trước câu chuyện của Khả Ngân - Ảnh: Internet "Với 100 đô đó, anh Trường Giang phải sống nhờ ở đậu tại Mỹ, đi tới đâu cũng mang theo mỳ gói để ăn, mọi chi phí thì có bầu show lo. Vì thế nên tôi tin chắc anh Trường Giang không có quỹ đen đâu". Lâm Vỹ Dạ bất ngờ trước câu chuyện của Khả Như, liền thốt lên: "Vậy là anh Trường Giang phải ăn nhờ ở đậu người ta bên nước ngoài, nghe đau đớn quá, câu chuyện thật bẽ bàng". Nhã Phương tiết kiệm và quản chồng ngang ngửa Hari Won - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên Nhã Phương bị bóc phốt trên sóng truyền hình. Bà mẹ một con nổi tiếng là mỹ nhân tiết kiệm nhất nhì showbiz Việt khi tiền lương của Trường Giang đều được cô tính toán chi ly. Tuy nhiên, điều này lại khiến nam danh hài càng thêm trân trọng bà xã và cho rằng nhờ đức tính này mà gia đình mới có của ăn của để.

Bị chính đàn em thân quen 'vạch trần' con người thật trên sóng truyền hình, Trường Giang khiến netizen bất ngờ vì hành động này Nổi tiếng là nghệ sĩ có lối sống giản dị, tình cảm nhưng trước lời vạch trần của những người đàn em của mình ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang thực chất có đúng là người như vậy hay không?.

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