Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã làm một việc cho 'tình trẻ' khiến Trường Giang bức xúc ra mặt buộc phải lên tiếng.
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Chiều 15/5, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong buổi trò chuyện, Cát Phượng lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi.
Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay.
Sau khi thú nhận việc chia tay, Cát Phượng không giấu được vẻ buồn bã. Dù vậy sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh, còn thể hiện ca khúc “Ai chung tình được mãi” để gửi tặng mọi người. Đây là bài hát có thể xem là nỗi lòng của Cát Phượng hiện tại.
Đáng chú ý, trong clip ghi lại, Trường Giang đứng ngay bên cạnh Cát Phượng. Sau khi nghe đàn chị nói muốn hát bài hát buồn bã trên, nam danh hài lập tức quay sang nhìn đầy ái ngại, đồng thời nhăn mặt cho thấy rõ anh không hài lòng.
Không chỉ vậy, Trường Giang còn góp ý luôn với Cát Phượng: “Hát bài khác được không?”. Thấy đối phương vẫn kiên quyết, danh hài tỏ ra bất lực, chỉ biết lắc đầu và đi xuống hàng ghế khán giả ngồi. Theo nhiều người, sở dĩ Trường Giang có thái độ như vậy là vì anh không muốn Cát Phượng quá bi lụy, chìm trong cảm xúc đau khổ vì tình yêu sau khi chia tay. Có thể theo Trường Giang, thời gian này đàn chị nên hướng đến sự vui vẻ, lạc quan, làm như vậy sẽ lại càng khiến mình thêm đau khổ.