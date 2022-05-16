Cát phượng và vợ cũ 'vua cá koi' đã cùng mắc sai lầm gì khi yêu mà dẫn đến đường ai nấy đi?

Hậu trường 16/05/2022 21:48

Có lẽ, sự đổ vỡ trong tình yêu của vợ cũ 'vua cá Koi' - chị Thanh Đào và nghệ sĩ Cát Phượng đều bắt nguồn từ sai lầm này.

Mới đây sự việc nữ nghệ sĩ Cát Phượng và tình trẻ kém 13 tuổi Kiều Minh Tuấn chính thức chia tay, 'đường ai nấy đi' sau hơn một thập kỷ hẹn hò đã khiến đông đảo người hâm mộ bất ngờ cùng tiếc nuối. Được biết cặp đôi đã chấm dứt trong êm đẹp, và vẫn liên lạc xem nhau là tri kỉ dù không còn bước cùng nhau. 

Cát phượng và vợ cũ 'vua cá koi' đã cùng mắc sai lầm gì khi yêu mà dẫn đến đường ai nấy đi? - Ảnh 1
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn ngày còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Trước khi thông tin Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn bùng nổ trên khắp các trang mạng xã hội, dư luận trước đó đã chứng kiến chuyện tình dang dở, đầy tiếc nuối của đại gia Thắng Ngô với vợ cũ là nữ doanh nhân Thanh Đào. Cả hai quyết định ly hôn sau 13 năm chung sống bên nhau dù đã từng hạnh phúc và trao cho nhau những lời tình nồng ý đượm trên sóng truyền hình.

Cả hai chuyện tình cổ tích tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, đã từng khiến cho bao người phải đỏ mắt ghen tị cùng  ngưỡng mộ kết cục lại là sự đổ vỡ khiến nhiều người dường như cũng dần mất niềm tin vào tình yêu, đằng sau đó là sự thắc mắc về nguyên nhân thật sự phía sau sự tan vỡ này. Trước khi biết thế nào là hạnh phúc, cả nghệ sĩ Cát Phượng và doanh nhân Thanh Đào đều là những người phụ nữ tự chủ và thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Song khi đến với chuyện yêu đương, hôn nhân, họ đã chấp nhận nhường sân khấu chính cho đối phương.

Cát phượng và vợ cũ 'vua cá koi' đã cùng mắc sai lầm gì khi yêu mà dẫn đến đường ai nấy đi? - Ảnh 2
Sau tất cả, cả hai cặp đôi đều đã không thể đi đến cái kết cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Sau hơn mười năm bên nhau, nếu như đại gia Thắng Ngô thành công đến nỗi được mệnh danh là "vua cá Koi", chiếm lĩnh thị trường kinh doanh cá Koi trong và ngoài nước thì Kiều Minh Tuấn cũng nổi danh không kém cạnh khi là "ngôi sao trăm tỷ" của nền điện ảnh Việt.

Nam diễn viên từng bước tạo tiếng vang trên màn ảnh rộng. Năm 2017, vai chính trong Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn) - tác phẩm đạt doanh thu 171 tỷ đồng, đưa Kiều Minh Tuấn trở thành ngôi sao của làng phim Việt. Cùng năm, anh tổ chức liveshow đầu tiên tại TP HCM, Cát Phượng làm tổng đạo diễn. Khi ra mắt chương trình, anh nắm chặt tay bạn gái thay lời cảm ơn. "Không có Cát Phượng, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé", anh nói khi ấy.

Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa thế nhưng, sau tất cả, cả hai cặp đôi đều đã không thể đi đến cái kết cuối cùng. Câu chuyện cổ tích đành bỏ dở với cái kết không trọn vẹn.

Suy cho cùng, trong chuyện này không thể trách ai, ai là người có lỗi trong chuyện hợp tan cả, tuy nhiên sau bất kỳ cuộc chia ly nào, hầu như phụ nữ vẫn luôn là người thiệt thòi và đáng thương nhất. Đánh đổi cả thanh xuân, nhường cả ánh hào quang rực rỡ ngày nào, sau tất cả, họ đã mất nhiều hơn được. Và có lẽ, nguyên nhân dẫn đến điều này có lẽ chính là do yêu sai cách, yêu đậm sâu để rồi kết cục vẫn là sự chia ly.

Cát phượng và vợ cũ 'vua cá koi' đã cùng mắc sai lầm gì khi yêu mà dẫn đến đường ai nấy đi? - Ảnh 3
Chị Thanh Đào còn chia sẻ bản thân tất bận, bận rộn đến mức...quên cả việc chải tóc mỗi ngày - Ảnh: Internet

Khi mới biết yêu, ai cũng mong muốn mình đẹp nhất trong mắt đối phương. Thế năm tháng dần trôi, vì nhiều điều mà người phụ nữ đã bỏ nhan sắc của mình, không hề chăm chút. Chị Thanh Đào - vợ cũ Thắng Ngô thậm chí còn chia sẻ bản thân tất bận, bận rộn đến mức... quên cả việc chải tóc mỗi ngày.

Cát phượng và vợ cũ 'vua cá koi' đã cùng mắc sai lầm gì khi yêu mà dẫn đến đường ai nấy đi? - Ảnh 4
 8 tháng sau chia tay, Cát Phượng nhận ra rằng mình phải yêu bản thân nhiều hơn - Ảnh: Internet

Tương tự là trường hợp của nghệ sĩ Cát Phượng, cô cho biết 8 tháng sau chia tay, cô nhận ra rằng mình phải yêu bản thân nhiều hơn. Có lẽ chính tình yêu đã khiến họ mải mê với công việc làm người yêu của đối phương, làm mẹ làm nội trợ mà quên đi chuyện chăm sóc cho bản thân, nuôi dưỡng vẻ đẹp bên ngoài và tâm hồn - yếu tố thu hút người bạn đời.

Bất kỳ câu chuyện tình yêu nào cũng vậy, có hợp có tan, sau giông bão chính là bầu trời tươi sáng, và chúng ta dù không có ai bên cạnh thì vẫn phải bước tiếp. Qua câu chuyện, chắc chắn rằng một ngày không xa, cả chị Thanh Đào và nữ nghệ sĩ Cát Phượng đều sẽ tìm được những bến đổ bình yên của cuộc đời mình. Song không chỉ riêng chị Thanh Đào và Cát Phượng mà bất kỳ những người phụ nữ nào trước khi yêu phải yêu bản thân chúng ta trước, đều phải chăm chút cho bản thân trước khi nghĩ đến bất kỳ ai.

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