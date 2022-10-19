Sau khi rời nhà 'mẹ nuôi' Phi Nhung cùng những lùm xùm không đáng có, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, cuộc sống và ngoại hình đều có nhiều thay đổi bất ngờ.

Nổi lên từ Giọng Hát Việt Nhí 2016 với ngôi vị quán quân, Hồ Văn Cường luôn có sức hút đối với truyền thông bởi sự nghiệp và đời sống cá nhân của mình. Từ thời gian con trai nuôi Phi Nhung hoạt động cùng mẹ đến lúc tách ra hoạt động riêng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Hồ Văn Cường nổi lên từ Giọng Hát Việt Nhí 2016 với ngôi vị quán quân - Ảnh: Internet Hồ Văn Cường vốn có cuộc sống khó khăn từ trước khi tham gia chương trình nên luôn nhận được sự yêu thương của khán giả. Sở hữu chất giọng ngọt ngào và đong đầy cảm xúc, nên sau khi bước ra khỏi chương trình, nam ca sĩ nhí nhanh chóng sở hữu lượng fan hùng hậu nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, nhờ cơ duyên được cố ca sĩ Phi Nhung dìu dắt trên bước đường sự nghiệp lẫn cuộc sống, Hồ Văn Cường mới có cơ hội được chạm tới đam mê của mình dài lâu.

Hồ Văn Cường từng được 'mẹ nuôi' Phi Nhung dìu dắt trên bước đường sự nghiệp lẫn cuộc sống - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vào thời điểm dịch Covid-19 năm 2021 và sự ra đi của ‘mẹ nuôi’ Phi Nhưng, Hồ Văn Cường cùng ba mẹ đẻ hoàn tất các thủ tục để nhận lại tiền cát xê 5 năm đi hát từ người quản lý và quyết định ra sống riêng. Công ty cũng cho biết đã trao cho gia đình ca sĩ trẻ thêm 500 triệu đồng đúng như lời hứa của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi tách ra hoạt động riêng, Hồ Văn Cường cũng vướng vào những lùm xùm không đáng có vì ‘trở mặt’ với vị ân nhân của mình. Tách ra hoạt động riêng Hồ Văn Cường cũng vướng vào những lùm xùm không đáng có vì ‘trở mặt’ với vị ân nhân của mình - Ảnh: Internet Bị tẩy chay một thời gian, chới với trên con đường âm nhạc, Hồ Văn Cường có thời gian "ở ẩn". May mắn, danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tuyên bố đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật.

Ngọc Sơn đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật sau lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet Ngọc Sơn từng nhận xét, Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Ca sĩ trẻ có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghề hát và khả năng tiếp thu nhanh. Ngọc Sơn tin chắc, chỉ trong thời gian ngắn rèn luyện, Hồ Văn Cường sẽ trở thành viên ngọc sáng, giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt Hồ Văn Cường xuất hiện trong nhiều show diễn - Ảnh: Internet Thời gian qua, Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt Hồ Văn Cường xuất hiện trong nhiều show diễn. Đầu năm 2022, Ngọc Sơn chia sẻ Hồ Văn Cường đã có thể độc lập đi hát, nhận show và ký hợp đồng riêng. Danh ca cũng khẳng định, chuyện Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng là có thật. Cũng theo Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường vẫn đang trong quá trình học hè tại trường đại học, bên cạnh đó vẫn dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn. Hồ Văn Cường đắt show sau thời gian trở lại con đường âm nhạc - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, bầu Thụy khiến nhiều người bất ngờ khi tặng Hồ Văn Cường kênh Youtube mới. Chỉ sau ít ngày đổi chủ, kênh Youtube này đã nhanh chóng cán mốc 100 nghìn lượt theo dõi. Không chỉ sự nghiệp đang dần khởi sắc, ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nam ca sĩ gốc Tiền Giang ngày càng thăng hạng về diện mạo, thần thái. Quán quân Giọng Hát Việt Nhí thường xuất hiện bên Ngọc Sơn với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi sau thời gian khủng hoảng, tự tin hơn để tiếp tục con đường nghệ thuật. Hồ Văn Cường thường xuất hiện bên Ngọc Sơn với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi sau thời gian khủng hoảng - Ảnh: Internet Người hâm mộ đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Khi bước sang tuổi 19, rất đông người hâm mộ đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng cho Hồ Văn Cường. Qua đó có thể thấy sức hút và tình yêu thương của khán giả dành cho nam ca sĩ trẻ không thay đổi.

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’ Trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải hình ảnh bản thân đính kèm với đó là dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường.

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