Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung?

Hậu trường 19/10/2022 09:29

Sau khi rời nhà 'mẹ nuôi' Phi Nhung cùng những lùm xùm không đáng có, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, cuộc sống và ngoại hình đều có nhiều thay đổi bất ngờ.

Nổi lên từ Giọng Hát Việt Nhí 2016 với ngôi vị quán quân, Hồ Văn Cường luôn có sức hút đối với truyền thông bởi sự nghiệp và đời sống cá nhân của mình. Từ thời gian con trai nuôi Phi Nhung hoạt động cùng mẹ đến lúc tách ra hoạt động riêng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 1
Hồ Văn Cường nổi lên từ Giọng Hát Việt Nhí 2016 với ngôi vị quán quân - Ảnh: Internet

Hồ Văn Cường vốn có cuộc sống khó khăn từ trước khi tham gia chương trình nên luôn nhận được sự yêu thương của khán giả. Sở hữu chất giọng ngọt ngào và đong đầy cảm xúc, nên sau khi bước ra khỏi chương trình, nam ca sĩ nhí nhanh chóng sở hữu lượng fan hùng hậu nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, nhờ cơ duyên được cố ca sĩ Phi Nhung dìu dắt trên bước đường sự nghiệp lẫn cuộc sống, Hồ Văn Cường mới có cơ hội được chạm tới đam mê của mình dài lâu.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 2
Hồ Văn Cường từng được 'mẹ nuôi' Phi Nhung dìu dắt trên bước đường sự nghiệp lẫn cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vào thời điểm dịch Covid-19 năm 2021 và sự ra đi của ‘mẹ nuôi’ Phi Nhưng, Hồ Văn Cường cùng ba mẹ đẻ hoàn tất các thủ tục để nhận lại tiền cát xê 5 năm đi hát từ người quản lý và quyết định ra sống riêng. Công ty cũng cho biết đã trao cho gia đình ca sĩ trẻ thêm 500 triệu đồng đúng như lời hứa của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi tách ra hoạt động riêng, Hồ Văn Cường cũng vướng vào những lùm xùm không đáng có vì ‘trở mặt’ với vị ân nhân của mình.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 3
Tách ra hoạt động riêng Hồ Văn Cường cũng vướng vào những lùm xùm không đáng có vì ‘trở mặt’ với vị ân nhân của mình - Ảnh: Internet

Bị tẩy chay một thời gian, chới với trên con đường âm nhạc, Hồ Văn Cường có thời gian "ở ẩn". May mắn, danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tuyên bố đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 4
Ngọc Sơn đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật sau lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet

Ngọc Sơn từng nhận xét, Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Ca sĩ trẻ có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghề hát và khả năng tiếp thu nhanh. Ngọc Sơn tin chắc, chỉ trong thời gian ngắn rèn luyện, Hồ Văn Cường sẽ trở thành viên ngọc sáng, giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 5
Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt Hồ Văn Cường xuất hiện trong nhiều show diễn - Ảnh: Internet

 

Thời gian qua, Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt Hồ Văn Cường xuất hiện trong nhiều show diễn. Đầu năm 2022, Ngọc Sơn chia sẻ Hồ Văn Cường đã có thể độc lập đi hát, nhận show và ký hợp đồng riêng. Danh ca cũng khẳng định, chuyện Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng là có thật. Cũng theo Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường vẫn đang trong quá trình học hè tại trường đại học, bên cạnh đó vẫn dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 6
Hồ Văn Cường đắt show sau thời gian trở lại con đường âm nhạc - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, bầu Thụy khiến nhiều người bất ngờ khi tặng Hồ Văn Cường kênh Youtube mới. Chỉ sau ít ngày đổi chủ, kênh Youtube này đã nhanh chóng cán mốc 100 nghìn lượt theo dõi.

Không chỉ sự nghiệp đang dần khởi sắc, ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nam ca sĩ gốc Tiền Giang ngày càng thăng hạng về diện mạo, thần thái. Quán quân Giọng Hát Việt Nhí thường xuất hiện bên Ngọc Sơn với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi sau thời gian khủng hoảng, tự tin hơn để tiếp tục con đường nghệ thuật.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 7

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 8
 Hồ Văn Cường thường xuất hiện bên Ngọc Sơn với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi sau thời gian khủng hoảng - Ảnh: Internet
Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? - Ảnh 9
Người hâm mộ đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Khi bước sang tuổi 19, rất đông người hâm mộ đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng cho Hồ Văn Cường. Qua đó có thể thấy sức hút và tình yêu thương của khán giả dành cho nam ca sĩ trẻ không thay đổi.

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải hình ảnh bản thân đính kèm với đó là dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung Ngọc Sơn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh