Một hội nhóm fan của Hồ Văn Cường bày tỏ sự bức xúc về việc 'một người nào đó' bất ngờ đăng tải clip "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn té ngã khi xoay trên sân khấu lên trang Facebook cá nhân từng thuộc sở hữu của Hồ Văn Cường.

Mới đây, một hội nhóm fan của Hồ Văn Cường bày tỏ sự bức xúc về việc 'một người nào đó' bất ngờ đăng tải clip "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn té ngã khi xoay trên sân khấu lên trang Facebook cá nhân từng thuộc sở hữu của nam ca sĩ sinh năm 2003. Tài khoản cũ của Hồ Văn Cường bị người khác đăng bài bậy bạ - Ảnh: FBNV Theo đó, fan không giấu được sự khó chịu khi Facebook cũ của Hồ Văn Cường bất ngờ chia sẻ nội dung bậy bạ. Được biết, sau khi Hồ Văn Cường rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường trao trả lại toàn bộ fanpage cũng như trang cá nhân Facebook, kênh Youtube cho ekip Phi Nhung. Có thể những người không biết tài khoản kia là tài khoản cũ thì sẽ có nhiều tranh cãi, suy diễn, đôi khi ảnh hưởng đến tên tuổi của cậu bé.

Fan Hồ Văn Cường bày tỏ bức xúc cho thần tượng - Ảnh: Chụp màn hình Fan cũng không quên nhắc lại vụ việc Hồ Văn Cường nửa đêm bị Trang Trần lôi lên livestream để sỉ vả, chỉ trích chuyện không lên tiếng bênh vực mẹ nuôi giữa scandal không trả cát xê cho cậu bé suốt 5 năm. Sau tất cả, những hành động có phần quá quắt như vậy lại khiến fan thêm yêu thương và hiểu thần tượng nhiều hơn chứ không hề ghét bỏ em như mục đích mà người khác muốn.

Một số bình luận khác của Fan - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, sau khi rời khỏi nhà chung Phi Nhung, Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn giúp đỡ trên con đường âm nhạc. Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn không ngại chia sẻ các bí quyết ca hát và làm nghề với đàn em trẻ tuổi, hy vọng em sẽ tiến bộ và vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp âm nhạc phía trước. Danh ca Ngọc Sơn còn khẳng định: “Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên, với điều kiện là em ấy phải chăm chỉ. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Hồ Văn Cường''. Ngọc Sơn hỗ trợ Hồ Văn Cường trên con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet Hy vọng, sắp tới Hồ Văn Cường sẽ rút ra nhiều bài học và vững bước tiếp trên con đường nghệ thuật mình đã chọn.

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