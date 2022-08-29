Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’

Hậu trường 29/08/2022 10:17

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải hình ảnh bản thân đính kèm với đó là dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải hình ảnh bản thân đính kèm với đó là dòng trạng thái bày tỏ sự mệt mỏi của bản thân.

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’ - Ảnh 1
Mạnh Quỳnh đăng trạng thái bày tỏ sự mệt mỏi - Ảnh: FBNV

 

Dưới bài đăng, rất nhiều bình luận từ khán giả đã gửi lời động viên tới nam ca sĩ cố gắng vì thời gian gần đây, Mạnh Quỳnh đi diễn show khá nhiều và phải đến nhiều địa điểm trên thế giới. Đây chắc hẳn là một phần lí do khiến anh mệt mỏi như vậy.

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’ - Ảnh 2
Khán giả gửi lời động viên dành cho Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên, một số netizen đã lan truyền đoạn clip so sánh phần trình diễn Bậu ơi đừng khóc của Mạnh Quỳnh và Hồ Văn Cường. Ngoài những bình luận tích cực, thể hiện sự yêu thích đối với Hồ Văn Cường và Mạnh Quỳnh thì cũng có những thành phần quá khích. Những người này tranh cãi nảy lửa và cho rằng Hồ Văn Cường thể hiện nhiều cảm xúc hơn.

Một số khác lên tiếng cho rằng không nên đem Hồ Văn Cường ra so sánh với Mạnh Quỳnh vì tuổi nghề nam ca sĩ còn trẻ, cần phải học hỏi thêm. Bên cạnh đó giọng hát và cách truyền cảm của các nghệ sĩ cũng khác nhau nên không có thước đo chính xác cho bài hát và cách thể hiện của mỗi người.

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’ - Ảnh 3
Một số khán giả so sánh phần trình diễn Bậu ơi đừng khóc của Mạnh Quỳnh và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

 

Được biết, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong làng nhạc Việt, nhắc đến đôi song ca ăn ý, không ai không nhớ đến Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Chính vì thế, sự ra đi của giọng ca "Bông điên điển" khiến nam ca sĩ không khỏi đau xót.

Mạnh Quỳnh đăng trạng thái đầy ẩn ý sau khi bị so sánh với Hồ Văn Cường, netizen nhắn gửi ‘vui vẻ không quạo’ - Ảnh 4
Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt hơn 2 thập kỷ qua - Ảnh: Internet

 

Hồi tháng 4 này, ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam, thực hiện đêm nhạc mang tên Nhớ Nhung. Đây là không gian để khán giả thưởng thức các nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, tưởng nhớ đến ca sĩ quá cố. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cùng Wendy - con gái cố ca sĩ Phi Nhung thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hoàn thành tâm nguyện của cố nghệ sĩ khi còn sinh thời.

Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm khó quên cùng Phi Nhung trước ngày cố ca sĩ qua đời

Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm khó quên cùng Phi Nhung trước ngày cố ca sĩ qua đời

Mạnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip livestream của mình lên trang Youtube. Đoạn video chính là những tâm sự của Mạnh Quỳnh bộc bạch cùng khán giả nhắc về một vài kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

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Từ khóa:   Mạnh Quỳnh Phi Nhung Hồ Văn Cường

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