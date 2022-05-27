Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường

Hậu trường 27/05/2022 07:22

Trong một sự kiện còn có sự góp mặt của các con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung. Nếu như các con nuôi Phi Nhung ngày càng xinh đẹp thì Hồ Văn Cường không thấy khi nào xuất hiện cùng họ.

Trong sự kiện ra mắt thương hiệu của nghệ sĩ Kim Tử Long, có rất nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng NSƯT Kim Tử Long lên chức ông chủ. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của các con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung.

Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường - Ảnh 1
Các con nuôi Phi Nhung có mặt trong một sự kiện - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, Tuyết Nhung còn góp vui bằng tiết mục Sông quê cùng quán quân Solo cùng Bolero Trương Giang, còn Thiêng Ngân thể hiện một bài nhạc trẻ. Được biết Kim Tử Long khá thân thiết với Phi Nhung, vì thế nên biết khá rõ về các con nuôi cố nghệ sĩ. Anh còn khiến các khách mời xúc động khi hát ca khúc Bậu ơi đừng khóc và rơi nước mắt.

Qua đó, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn. Có thể thấy, 2 cô con gái nuôi của Phi Nhung đang khẳng định bản thân và dần có sự đầu tư về hình ảnh và bắt đường con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp hơn.

Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường - Ảnh 2
Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường - Ảnh 3
Con gái nuôi Phi Nhung ngày càng xinh đẹp - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Hồ Văn Cường lại dường như không bao giờ có mặt trong những sự kiện có mặt các con nuôi của Phi Nhung.

Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường - Ảnh 4
Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

 

Nhiều năm hoạt động dưới sự giúp đỡ của Phi Nhung, Hồ Văn Cường và mẹ nuôi bất ngờ xảy ra ồn ào trong năm 2021. Điều đáng nói là cả hai mâu thuẫn với nhau về chuyện cát-xê nhiều năm nay của Hồ Văn Cường.

Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường - Ảnh 5
Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn giúp đỡ trở lại nghệ thuật - Ảnh: Internet

 

Sau khi rời khỏi công ty Phi Nhung và mai danh ẩn tích một thời gian, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu và được danh ca Ngọc Sơn và bầu Thuỵ nâng đỡ trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc. Ông bầu tích cực có các động thái để nâng đỡ Hồ Văn Cường như lập kênh YouTube đăng tải các nhạc phẩm của giọng ca nhí. Điều đáng nói là những sản phẩm âm nhạc của con nuôi Phi Nhung đều thu về nhiều thành tích ấn tượng như lọt danh mục thịnh hành.

Hậu ồn ào nhận lại toàn bộ tiền cát-xê rồi rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã gây dựng được 'tài sản lớn' chỉ sau 5 tháng?

Hậu ồn ào nhận lại toàn bộ tiền cát-xê rồi rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã gây dựng được 'tài sản lớn' chỉ sau 5 tháng?

Sau khi tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung, sự nghiệp âm nhạc của Hồ Văn Cường được chú ý hơn cả.

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