Hồ Văn Cường 'đổi vận' bất ngờ, được bầu Thụy tặng 'nhà mới', dân mạng thay nhau chúc mừng nam ca sĩ 'sau cơn mưa trời lại sáng'

'Ngôi nhà' này được bầu Thụy tậu trước đó và nay được tặng lại cho Hồ Văn Cường. Người hâm mộ không khỏi vui mừng thay cho giọng ca 'Bỏ quê'.

Có thể nói, con đường âm nhạc của Hồ Văn Cường đã sáng sủa trở lại với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Sự việc ồn ào giữa giọng ca sinh năm 2003 và ekip mẹ nuôi - cố ca si Phi Nhung - từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Sau khi nhận được cát-sê trong 5 năm đi hát cũng như số tiền 500 triệu đồng theo di nguyện của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đồng thời trả lại tài khoản Facebook, trang fanpage cũng như kênh YouTube có hơn 300 nghìn lượt theo dõi của nam ca sĩ trẻ cho quản lý. Sau khi rời công ty, Hồ Văn Cường trả lại toàn bộ kênh mạng xã hội. Ảnh: Internet Thời điểm đó, phía công ty cũ của Hồ Văn Cường cho biết họ không có ý định lấy lại các kênh YouTube và trang Facebook của nam ca sĩ trẻ vì đã có thỏa thuận trước sẽ để dành lại cho cậu. Tuy nhiên, trước động thái trả hết tất cả kênh YouTube và trang Facebook của Hồ Văn Cường, phía công ty cũng sẽ chủ động khóa tất cả các nền tảng này để tránh các chỉ trích phát sinh từ cộng đồng mạng.

Việc trả lại toàn bộ các kênh mạng xã hội khiến Hồ Văn Cường không còn phương tiện để giao lưu với khán giả. Bản thân giọng ca trẻ cũng muốn tạm lánh những thị phi trên mạng xã hội nên chưa vội thành lập kênh cá nhân. May mắn, sau khi được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy giúp đỡ, toàn bộ clip âm nhạc của Hồ Văn Cường đều được đăng tải trên kênh Youtube mới của Bầu Thụy.

Thế nhưng mới đây, khi truy cập vào kênh Youtube của Bầu Thụy, nhiều khán giả phát hiện ra kênh đã được đổi tên thành Hồ Văn Cường Official. Điều này đồng nghĩa với việc, Bầu Thụy đã tặng kênh Youtube của mình cho Hồ Văn Cường để làm "ngôi nhà mới", nơi chia sẻ các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ. Hồ Văn Cường được bầu Thụy tặng lại kênh Youtube. Ảnh: Chụp màn hình Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng thay Hồ Văn Cường. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự cảm kích trước hành động của Bầu Thụy và hy vọng món quà này sẽ là động lực để Hồ Văn Cường phát triển trong con đường nghệ thuật của mình. 19 tuổi, Hồ Văn Cường đã đối diện với không ít sóng gió: từ việc mẹ nuôi qua đời cho đến bị tố vô ơn với người từng giúp đỡ mình. Ảnh: Internet Ai cũng nhớ, vào thời điểm mới bước chân vào cuộc thi Vietnam Idol kids 2016, ngay từ vòng đầu tiên, Hồ Văn Cường khiến khán giả vô cùng xúc động khi tiết lộ hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Thậm chí, giọng ca nhí còn phải bỏ học, đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Khi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, Phi Nhung quyết định lo toàn bộ học phí cho cậu bé đến năm 18 tuổi và hỗ trợ trên con đường nghệ thuật. Đồng thời, cố ca sĩ Phi Nhung cũng đưa Hồ Văn Cường cùng cha mẹ về nhà mình ở. Trong quá trình sống chung, Phi Nhung và Hồ Văn Cường đôi lúc hay xảy ra mâu thuẫn bởi giọng ca trẻ đang ở độ tuổi thay đổi tâm sinh lý. Lúc sinh thời, ồn ào về tiền cát-sê của Hồ Văn Cường cũng đã âm ỉ trên mạng xã hội. Đích thân Phi Nhung lên tiếng rằng, khi nào Hồ Văn Cường trưởng thành sẽ trao lại tiền. Khi giọng ca Bông điên điển qua đời, sự việc đẩy lên cao trào và buộc quản lý của Phi Nhung trao lại toàn bộ tiền cat-se trong 5 năm cũng như cho 500 triệu theo di nguyện cố ca sĩ. Thời điểm đó, Hồ Văn Cường bị tấn công vì cho rằng giọng ca trẻ vô ơn với chính người mẹ nuôi. Nam ca sĩ chọn cách im lặng thay vì biện minh cho bản thân.

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