Hồ Văn Cường 'đổi vận' bất ngờ, được bầu Thụy tặng 'nhà mới', dân mạng thay nhau chúc mừng nam ca sĩ 'sau cơn mưa trời lại sáng'

Hậu trường 20/05/2022 16:12

'Ngôi nhà' này được bầu Thụy tậu trước đó và nay được tặng lại cho Hồ Văn Cường. Người hâm mộ không khỏi vui mừng thay cho giọng ca 'Bỏ quê'.

Có thể nói, con đường âm nhạc của Hồ Văn Cường đã sáng sủa trở lại với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơnbầu Thụy. Sự việc ồn ào giữa giọng ca sinh năm 2003 và ekip mẹ nuôi - cố ca si Phi Nhung - từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Sau khi nhận được cát-sê trong 5 năm đi hát cũng như số tiền 500 triệu đồng theo di nguyện của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đồng thời trả lại tài khoản Facebook, trang fanpage cũng như kênh YouTube có hơn 300 nghìn lượt theo dõi của nam ca sĩ trẻ cho quản lý. 

Hồ Văn Cường 'đổi vận' bất ngờ, được bầu Thụy tặng 'nhà mới', dân mạng thay nhau chúc mừng nam ca sĩ 'sau cơn mưa trời lại sáng' - Ảnh 1
Sau khi rời công ty, Hồ Văn Cường trả lại toàn bộ kênh mạng xã hội. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, phía công ty cũ của Hồ Văn Cường cho biết họ không có ý định lấy lại các kênh YouTube và trang Facebook của nam ca sĩ trẻ vì đã có thỏa thuận trước sẽ để dành lại cho cậu. Tuy nhiên, trước động thái trả hết tất cả kênh YouTube và trang Facebook của Hồ Văn Cường, phía công ty cũng sẽ chủ động khóa tất cả các nền tảng này để tránh các chỉ trích phát sinh từ cộng đồng mạng.

Việc trả lại toàn bộ các kênh mạng xã hội khiến Hồ Văn Cường không còn phương tiện để giao lưu với khán giả. Bản thân giọng ca trẻ cũng muốn tạm lánh những thị phi trên mạng xã hội nên chưa vội thành lập kênh cá nhân. 

May mắn, sau khi được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy giúp đỡ, toàn bộ clip âm nhạc của Hồ Văn Cường đều được đăng tải trên kênh Youtube mới của Bầu Thụy.

Thế nhưng mới đây, khi truy cập vào kênh Youtube của Bầu Thụy, nhiều khán giả phát hiện ra kênh đã được đổi tên thành Hồ Văn Cường Official. Điều này đồng nghĩa với việc, Bầu Thụy đã tặng kênh Youtube của mình cho Hồ Văn Cường để làm "ngôi nhà mới", nơi chia sẻ các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ.

Hồ Văn Cường 'đổi vận' bất ngờ, được bầu Thụy tặng 'nhà mới', dân mạng thay nhau chúc mừng nam ca sĩ 'sau cơn mưa trời lại sáng' - Ảnh 2
Hồ Văn Cường 'đổi vận' bất ngờ, được bầu Thụy tặng 'nhà mới', dân mạng thay nhau chúc mừng nam ca sĩ 'sau cơn mưa trời lại sáng' - Ảnh 3
Hồ Văn Cường được bầu Thụy tặng lại kênh Youtube. Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng thay Hồ Văn Cường. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự cảm kích trước hành động của Bầu Thụy và hy vọng món quà này sẽ là động lực để Hồ Văn Cường phát triển trong con đường nghệ thuật của mình.

Hồ Văn Cường 'đổi vận' bất ngờ, được bầu Thụy tặng 'nhà mới', dân mạng thay nhau chúc mừng nam ca sĩ 'sau cơn mưa trời lại sáng' - Ảnh 4
19 tuổi, Hồ Văn Cường đã đối diện với không ít sóng gió: từ việc mẹ nuôi qua đời cho đến bị tố vô ơn với người từng giúp đỡ mình. Ảnh: Internet

Ai cũng nhớ, vào thời điểm mới bước chân vào cuộc thi Vietnam Idol kids 2016, ngay từ vòng đầu tiên, Hồ Văn Cường khiến khán giả vô cùng xúc động khi tiết lộ hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Thậm chí, giọng ca nhí còn phải bỏ học, đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

Khi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, Phi Nhung quyết định lo toàn bộ học phí cho cậu bé đến năm 18 tuổi và hỗ trợ trên con đường nghệ thuật. Đồng thời, cố ca sĩ Phi Nhung cũng đưa Hồ Văn Cường cùng cha mẹ về nhà mình ở. 

Trong quá trình sống chung, Phi Nhung và Hồ Văn Cường đôi lúc hay xảy ra mâu thuẫn bởi giọng ca trẻ đang ở độ tuổi thay đổi tâm sinh lý. Lúc sinh thời, ồn ào về tiền cát-sê của Hồ Văn Cường cũng đã âm ỉ trên mạng xã hội. Đích thân Phi Nhung lên tiếng rằng, khi nào Hồ Văn Cường trưởng thành sẽ trao lại tiền.

Khi giọng ca Bông điên điển qua đời, sự việc đẩy lên cao trào và buộc quản lý của Phi Nhung trao lại toàn bộ tiền cat-se trong 5 năm cũng như cho 500 triệu theo di nguyện cố ca sĩ. Thời điểm đó, Hồ Văn Cường bị tấn công vì cho rằng giọng ca trẻ vô ơn với chính người mẹ nuôi. Nam ca sĩ chọn cách im lặng thay vì biện minh cho bản thân. 

Mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường từng bị CĐM 'lên án' vô ơn, bạc bẽo, nay lại được khen nức nở vì hành động này!

Mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường từng bị CĐM 'lên án' vô ơn, bạc bẽo, nay lại được khen nức nở vì hành động này!

Sau những ồn ào đã qua, Hồ Văn Cường đang dần lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến trong âm nhạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường bầu Thụy Ngọc Sơn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?