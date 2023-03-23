Tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Thoại Mỹ có biểu cảm và hành động gây chú ý

Mới đây, trong một lần tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, NSƯT Thoại Mỹ đã có biểu cảm và hành động gây chú ý.
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Đã trôi qua hơn 1 năm từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, câu chuyện buồn đã dần nguôi ngoai với những người ở lại. Tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ, NSƯT Thoại Mỹ cũng không còn hình ảnh đượm buồn, ủ rũ như ngày mới đón nhận tin dữ của cô em thân thiết.
Mới đây, trong một lần tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, NSƯT Thoại Mỹ đã bày tỏ cảm xúc cười đùa cùng người em thân thiết: “Vừa làm em gái của Thoại Mỹ nè, vừa làm ‘ông xã’ của Thoại Mỹ luôn mới ghê chứ.” Cô tiếp tục chạm vào hình ảnh của Phi Nhung như thể đứng trước một con người thật, vuốt ve, nựng nịu cố ca sĩ. Sau đó, NSƯT Thoại Mỹ lại nhắn nhủ: “Nhớ nha, vài bữa nữa ghé thăm nữa nha. Cưng quá à".
Trước khi giã biệt cõi tạm, Phi Nhung từng có nhiều dự án nghệ thuật ấp ủ và đã thực hiện được một phần. Nhưng sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ đã khiến mọi thứ dở dang. Cố ca sĩ muốn thực hiện một phim ca nhạc kết hợp cải lương tuồng cổ Mai Hoài Trinh. NSƯT Thoại Mỹ cùng nhiều ngôi sao như NSƯT Phượng Loan, Võ Minh Lâm, Trinh Trinh,... cũng sẽ tham gia nhưng đáng tiếc biến cố ập đến đã khiến Phi Nhung phải lỗi hẹn với ê-kíp cùng NSƯT Thoại Mỹ, một người cô yêu mến, kính trọng.
Khi biết tin Phi Nhung qua đời, nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng vô cùng xót xa: "Khi bệnh chưa trở nặng, em vẫn thường nhắc chị giữ gìn sức khỏe và lo lắng cho chị lắm. Em đã rất kiên cường chống chọi với cơn bệnh từng ngày từng giờ từng phút, đau đớn và mệt mỏi lắm rồi em gái tôi. Em xong sứ mệnh với trần đời rồi, em hãy an lòng ra đi".