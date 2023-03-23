Tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Thoại Mỹ có biểu cảm và hành động gây chú ý

Đã trôi qua hơn 1 năm từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, câu chuyện buồn đã dần nguôi ngoai với những người ở lại. Tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ, NSƯT Thoại Mỹ cũng không còn hình ảnh đượm buồn, ủ rũ như ngày mới đón nhận tin dữ của cô em thân thiết.

NS Thoại Mỹ trong lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một lần tình cờ gặp di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, NSƯT Thoại Mỹ đã bày tỏ cảm xúc cười đùa cùng người em thân thiết: “Vừa làm em gái của Thoại Mỹ nè, vừa làm ‘ông xã’ của Thoại Mỹ luôn mới ghê chứ.” Cô tiếp tục chạm vào hình ảnh của Phi Nhung như thể đứng trước một con người thật, vuốt ve, nựng nịu cố ca sĩ. Sau đó, NSƯT Thoại Mỹ lại nhắn nhủ: “Nhớ nha, vài bữa nữa ghé thăm nữa nha. Cưng quá à".