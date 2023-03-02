Ở tuổi U60, Thoại Mỹ cho hay sức khỏe mình sa sút nhiều sau nhiều năm làm nghề. Ngoài căn bệnh tim bẩm sinh, nữ nghệ sĩ bị khớp nặng do tai nạn biểu diễn trước đây.

NSƯT Thoại Mỹ từng là một trong những cô đào đình đám trong giới cải lương, nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả và tên tuổi nổi tiếng không thua nhiều sao hạng A hiện tại. Ở tuổi U60 dù mắc nhiều bệnh tật và trải qua không ít nỗi buồn tình cảm nhưng cô vẫn luôn lạc quan, vui vẻ hết mình với cuộc sống hiện tại.

“Tôi đã mổ nhiều lần nhưng tuổi đời ngày một lớn nên càng yếu hơn. Mỗi lần diễn nhiều, múa nhiều, tôi rất dễ bị chấn thương. Bác sĩ khuyên tôi nên thay sớm khớp chân, nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nguy cơ bị liệt. Nhưng lựa chọn này có thể khiến tôi không thể diễn các tuồng cổ được nữa. Tôi chọn phương án uống thuốc, tập luyện để giảm nhẹ và cố gắng để hạn chế tối đa các động tác di chuyển khó. Cứ cố gắng tới đâu hay tới đó, nếu đường cùng tôi phải chấp nhận”- NSƯT Thoại Mỹ tâm sự.

Thoại Mỹ cho hay sức khỏe mình sa sút nhiều sau nhiều năm làm nghề - Ảnh: Internet

Dù bệnh tình không cho phép nhưng do quá máu nghề, nữ nghệ sĩ đôi lúc quên vấn đề sức khỏe. Trong một buổi diễn gần đây ở Mỹ, khi khán giả yêu cầu, chị lại thực hiện động tác quỳ, đi gối. Đến khi biểu diễn xong, nữ nghệ sĩ mới tá hỏa nhớ yêu cầu của bác sĩ.

Dù bệnh tình không cho phép nhưng do quá máu nghề, nữ nghệ sĩ đôi lúc quên vấn đề sức khỏe - Ảnh: Internet

Từng có thời gian dài định cư ở Mỹ, Thoại Mỹ nay quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Không còn hào quang như trước, nữ nghệ sĩ trở thành người "truyền lửa", giúp các nghệ sĩ trẻ tỏa sáng. Nữ nghệ sĩ cho rằng sự yêu mến từ khán giả là động lực, niềm hạnh phúc của cô.

Không còn hào quang như trước, nữ nghệ sĩ trở thành người "truyền lửa", giúp các nghệ sĩ trẻ tỏa sáng - Ảnh: Internet

Vài năm qua, nữ nghệ sĩ cũng tích cực tham gia công tác từ thiện. Gần đây nhất, Thoại Mỹ hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt cho một số nghệ sĩ nghèo, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật, neo đơn.

"Niềm vui được san sẻ tình yêu thương khiến tôi tìm được giá trị cuộc sống. Giúp người nhưng cũng là giúp mình giữa cuộc đời vô thường" - Nữ nghệ sĩ nói.

Nữ nghệ sĩ cũng tích cực tham gia công tác từ thiện - Ảnh: Internet

Sự nghiệp lẫy lừng, song Thoại Mỹ lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Nữ nghệ sĩ tiết lộ từng nghĩ quẩn khi hôn nhân tan vỡ. Hậu chia tay người chồng đầu tiên, cô đính hôn thêm 2 lần nữa, song lại không đi đến cái kết trọn vẹn

Sự nghiệp lẫy lừng, song Thoại Mỹ lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ - Ảnh: Internet

Từng trải lòng việc hối tiếc vì không thể có con, Thoại Mỹ giờ đây không còn quá buồn hay tủi thân. Chị thừa nhận hoàn cảnh không cho phép để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Trái lại, niềm vui từ bè bạn, những người cháu dù nhỏ nhoi nhưng khiến chị ấm lòng và thấy cuộc đời thêm ý nghĩa. Giọng ca 6x từng thử sức với nhiều cách để tìm con, tuy vậy cô không nghĩ đến chuyện mang thai hộ.