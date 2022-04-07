'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh gầy guộc sau thời gian dài bạo bệnh, NS Thoại Mỹ xót xa: 'Anh đang đau rất mệt'

Hậu trường 07/04/2022 09:30

Khán giả và loạt sao Việt không khỏi lo lắng khi NSƯT Thoại Mỹ thông báo tình hình sức khỏe của “ông hoàng cải lương” Vũ Linh.

Một trong những "cây đa, cây đề" trong lĩnh vực sân khấu cải lương không thể không nhắc đến nghệ sĩ Vũ Linh. Mặc dù, hiện tại, nam nghệ sĩ đã không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng cuộc sống của ông vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ bất ngờ đăng dòng trạng thái liên quan đến tiền bối nghệ sĩ Vũ Linh gây nhiều chú ý. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ khi hay tin Vũ Linh đang mang bạo bệnh, anh em nghệ sĩ đã tức tốc đến thăm.

'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh gầy guộc sau thời gian dài bạo bệnh, NS Thoại Mỹ xót xa: 'Anh đang đau rất mệt' - Ảnh 1
Các nghệ sĩ tức tốc đến thăm khi nghe NS Vũ Linh bị bệnh - Ảnh: FBNV 

NSƯT Thoại Mỹ xót xa viết: “Thương chị Lệ Thuỷ quá! Chị mới từ Úc trở về Việt Nam, nghe tin anh Vũ Linh bị bệnh chỉ biểu "Phải đưa chị đi thăm anh liền!". Thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh mình.

Xót xa quá....anh đang đau rất mệt. Nhưng chị Lệ Thuỷ, chị Thoại Miêu, anh Hoàng Song Việt, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề, cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm và quên đi cái đau, cái mệt. Con gái Bình Tinh dù nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, chăm sóc Ba rất là cẩn thận, chu đáo.

TÌNH NGHỆ SĨ CHÚNG EM LÀ Ở CHỖ NÀY NÈ, LUÔN YÊU THƯƠNG ĐÙM BỌC LẪN NHAU.

Cầu nguyện cho A5 Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ quí khán giả. Biết bao tình thương iu của mọi người dành cho và đang trông chờ A. Cố gắng lên nhé Tình Iu của e ơi”.

'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh gầy guộc sau thời gian dài bạo bệnh, NS Thoại Mỹ xót xa: 'Anh đang đau rất mệt' - Ảnh 2
Thoại Mỹ thông báo tình hình sức khỏe của đàn anh - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo dòng chia sẻ, NS Thoại Mỹ có đăng tải hình ảnh kỷ niệm các nghệ sĩ chụp ảnh vui vẻ bên Ns Vũ Linh. Mặc dù, đang bệnh rất mệt nhưng NS Vũ Linh vẫn giữ tinh thần vui vẻ và không ngại tạo dáng "xì-teen" cùng đồng nghiệp thân thiết.

'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh gầy guộc sau thời gian dài bạo bệnh, NS Thoại Mỹ xót xa: 'Anh đang đau rất mệt' - Ảnh 3
Khán giả chúc NS Vũ Linh sớm hồi phục sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết, ai nấy cũng xót xa khi thấy NS Vũ Linh gầy guộc, bơ phờ hơn trước rất nhiều. Nhiều nghệ sĩ và khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ông, đồng thời cũng gửi lời hỏi thăm, động viên tinh thần, cầu mong nam danh ca sớm hồi phục.

Tái xuất sau thời gian dài bạo bệnh, ngoại hình của NSƯT Vũ Linh khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ

Tái xuất sau thời gian dài bạo bệnh, ngoại hình của NSƯT Vũ Linh khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ

Mạng xã hội vừa qua đã lan truyền đoạn clip NSƯT Vũ Linh cùng các hậu bối đi diễn xa. Ngoại hình của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" khiến nhiều người bất ngờ.

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