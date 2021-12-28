Trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã bức xúc trước thông tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời.

Thời gian gần đây, rất nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng khi bị đồn qua đời trên mạng xã hội. Bất chấp sự phản ứng của dư luận, nhiều trang mạng đã ghép ảnh những nghệ sĩ này trên giường bệnh, trong đám tang, thậm chí là trên bàn thờ nhằm thu hút sự chú ý và câu view "rẻ tiền". Mới đây, nghệ sĩ Vũ Linh cũng gặp phải trường hợp tương tự.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã bức xúc trước thông tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Theo đó, cô chia sẻ việc nhận được tin đồn động trời là việc nam nghệ sĩ qua đời, nhiều nghệ sĩ khóc lóc đau buồn.

Nghệ sĩ Vũ Linh bị đồn qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi liên hệ với cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh thì được biết, những tin đồn này được tung ra nhằm trục lợi cá nhân.

Cụ thể, một kênh Youtuber đã đăng tải đoạn clip có tiêu đề "Trực tiếp lễ viếng NSƯT Vũ Linh tại nhà riêng, gia đình vô cùng thương xót". Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn ghép hình ảnh nam nghệ sĩ với bối cảnh trong một đám tang khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, nội dung trong video lại "treo đầu dê, bán thịt chó", khiến dân mạng phẫn nộ.

Cháu gái Vũ Linh cho rằng việc tung tin nghệ sĩ qua đời để trục lợi cá nhân - Ảnh: Internet

Trước hành động sai trái này của một số Youtuber, Hồng Phượng mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn hành vi thiếu đạo đức trên. Cô bức xúc bày tỏ: "Tôi và nhiều khán giả vô cùng phẫn nộ, tức tối trước trường hợp câu view thất đức này. Nhiều khán giả đã yêu cầu chủ nhân kênh Youtube phải gỡ clip vì đây là hành động quá đáng. Một số khán giả còn kêu gọi tẩy chay kênh Youtube đó vì quá thất đức, kêu gọi cộng đồng mạng lên án".

Hiện nay, không chỉ riêng nghệ sĩ Vũ Linh, mà còn rất nhiều nghệ sĩ cũng bị lợi dụng danh tiếng, đồn sức khỏe suy yếu thậm chí là qua đời khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

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