Nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Tiêu chí chung của Hoa hậu Việt Nam là hướng đến hình ảnh một vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, nhưng cuối cùng các hoa hậu đăng quang xong vẫn thực hiện phẫu thuật?

Tối 28/3, tại buổi livestream trên trang cá nhân, hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi lần đầu tiên công khai việc thẩm mỹ nâng mũi và ngực để có một gương mặt và cơ thể hoàn hảo hơn.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: “Đây là một quyết định khó khăn vì Thuỷ vừa mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam được vài tháng. Thuỷ nghĩ rằng, việc đăng quang hoa hậu chưa hẳn là dừng lại hành trình hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn ngoại hình. Việc mong muốn được đẹp hơn và hoàn thiện bản thân hơn nữa là một điều bình thường và tự nhiên”.

Trước lời thừa nhận này, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Tiêu chí chung của Hoa hậu Việt Nam là hướng đến hình ảnh một vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, nhưng cuối cùng các hoa hậu đăng quang xong vẫn thực hiện phẫu thuật?

Nhan sắc hoa hậu Thanh Thuỷ lúc đăng quang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại đồng tình rằng, tiêu chí dành cho hoa hậu và các cuộc thi hoa hậu hiện nay đã thoáng hơn trước nên việc hoa hậu sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ sau đăng quang như một phương tiện nhằm thăng hạng nhan sắc, xét một cách cơ bản không có gì sai.

Hiện, vấn đề hoa hậu Thanh Thuỷ phẫu thuật thẩm mỹ vẫn đang được cư dân mạng tranh cãi sôi nổi.

Nhan sắc nàng hậu sau khi can thiệp thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP. Đà Nẵng năm 2021. Hiện tại, người đẹp là sinh viên năm thứ ba khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Sau đăng quang, vẫn chưa rõ đâu là cuộc thi quốc tế mà Thanh Thủy sẽ tham gia.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thay đổi phong cách ngày càng gợi cảm Thời gian gần đây, bên cạnh phong cách ngọt ngào, kín đáo, Hoa hậu Thanh Thủy cũng không ngại diện đầm ngắn, có đường cắt xẻ quyến rũ để lộ vòng eo "con kiến".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-nghi-ngo-nua-hoa-hau-thanh-thuy-a-chinh-thuc-xac-nhan-can-thiep-tham-my-chi-sau-3-thang-ang-quang-567360.html