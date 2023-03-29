Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn

Hậu trường 29/03/2023 10:27

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ suốt thập niên 2000, từng đạt kỉ lục về bán được lượng đĩa số một Việt Nam. Anh từng có tới 15 năm bị gián đoạn làm nghệ thuật vì bệnh tật. Hiện tại, hôn nhân viên mãn cùng với khối tài sản khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ suốt thập niên 2000. Nhờ vào chất giọng ngọt ngào phù hợp với xu hướng thị trường, Ưng Hoàng Phúc đã ghi dấu trong lòng khán giả nhờ loạt ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng thời điểm đó.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 1
Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ suốt thập niên 2000 - Ảnh: Internet

Để có được danh tiếng, Ưng Hoàng Phúc tâm sự, anh bắt đầu con đường nghệ thuật với nhiều khó khăn, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp chỉ với 500.000 đồng mẹ cho. Nam ca sĩ phải ở nhà thuê, dần theo đuổi đam mê để từ đó có được ánh hào quang như hiện tại.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 2
Anh bắt đầu con đường nghệ thuật với nhiều khó khăn, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp chỉ với 500.000 đồng mẹ cho - Ảnh: Internet

Xuất thân từ nhóm nhạc 1088 nổi tiếng một thời, sau khi tách ra solo, Ưng Hoàng Phúc tiếp tục gặt hái được những thành công nhất định. Ưng Hoàng Phúc từng chia sẻ về lượng đĩa từng bán được của anh:  "Tôi từng đạt kỉ lục về bán được lượng đĩa số một Việt Nam. Cho tới nay, chưa ai vượt qua được kỉ lục bán đĩa của tôi. Con số bán cuối cùng của tôi là hơn một trăm mấy chục ngàn đĩa ngay trong tuần đầu tiên.”

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 3
Ưng Hoàng Phúc từng đạt kỉ lục về bán được lượng đĩa số một Việt Nam - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ miệt mài đi hát, đóng phim, kinh doanh dù gặp nhiều biến cố về công việc, sự nghiệp, sức khỏe, gia đình. Anh từng có tới 15 năm bị gián đoạn làm nghệ thuật vì bệnh thoát vị đĩa đệm với 4 lần đi mổ vì bệnh tái đi tái lại. Đến năm 2018, nam ca sĩ quay trở lại sân khấu và đến hiện tại đã có thể hoạt động một cách bình thường.

Tuy nhiên, điều may mắn của Ưng Hoàng Phúc là bà xã Kim Cương luôn ở bên đồng hành, chăm sóc anh nhiều năm qua. Nhờ có vợ giúp sức, Ưng Hoàng Phúc giữ được lối sống lành mạnh, sức khỏe tốt và tích cực theo đuổi nghệ thuật. Ngoài việc sinh 2 người con cho ông xã ca sĩ, Kim Cương còn có 1 cậu con trai riêng năm nay 12 tuổi. Hiện tại cựu siêu mẫu rút khỏi sàn catwalk, chủ yếu là hậu phương hỗ trợ công việc cho chồng.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 4
Điều may mắn của Ưng Hoàng Phúc là bà xã Kim Cương luôn ở bên đồng hành, chăm sóc anh nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Anh cho hay, bà xã rất ủng hộ khi chồng đầu tư gần 2 tỷ đồng làm phim chiếu mạng. "Kim Cương rất thích đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật của chồng. Chỉ cần dự án đó hỗ trợ được cho sự nghiệp, danh tiếng và thương hiệu của chồng thì Kim Cương rất sẵn lòng, rất chịu chơi" - Nam diễn viên nói.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 5
Bà xã anh rất ủng hộ khi chồng đầu tư cho các dự án nghệ thuật - Ảnh: Internet

Có được sự hỗ trợ, đồng thuận từ vợ, Ưng Hoàng Phúc hiện đã đã tích cóp được số tài sản không hề nhỏ. Anh tiết lộ: "Hiện tại, tôi có 3 căn nhà và vài miếng đất. Tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi thấy hãnh diện vì mình đã làm được rất nhiều thứ. Thời điểm hiện tại, tôi cũng hài lòng với cuộc sống của mình, với công việc, gia đình, sức khỏe, sự nghiệp".

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 6

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 7
Ưng Hoàng Phúc hiện đã đã tích cóp được số tài sản không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Hiện Ưng Hoàng Phúc và gia đình nhỏ của mình đang sống trong một biệt thự đầy đủ tiện nghi tại TP HCM. Bên cạnh đó trong những năm trở lại đây, netizen cũng bắt gặp hình ảnh nam ca sĩ tậu xế hộp giá trị.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 8

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn - Ảnh 9
Ưng Hoàng Phúc cũng đã tậu xế hộp giá trị - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, chiếc xe mới sẽ là phương tiện thuận tiện để anh đi diễn, cũng như đưa cả gia đình đi du lịch. Ưng hoàng Phúc còn dí dỏm chia sẻ "kinh phí" tậu xe: "Xe được bà xã tặng bằng tiền của chính mình". Cựu người mẫu Kim Cương – bà xã Ưng Hoàng Phúc cũng khẳng định: "Quà xe của bà xã tặng chồng bằng tiền đi hát của chồng". Sự đối đáp dễ thương của cặp vợ chồng khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

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